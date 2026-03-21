KRIZA U VELIKOJ BRITANIJI! Pumpe ostale bez goriva, vlasti kažu - smanjite brzinu?!

Ovo je izazvalo zabrinutost kod stanovnika ostrva.

Vozači ostrvu u Velikoj Britaniji nisu mogli da napune svoje automobile benzinom zbog problema sa snabdevanjem. Dobavljač je izdao saopštenje i radi na rešavanju problema.

Kriza sa gorivom pogodila je ljude koji žive na škotskim ostrvima tokom vikenda, jer su benzinske pumpe ostale bez goriva. Pumpe u Uistu, koji se nalaze na Spoljnim Hebridima, ostale su bez benzina, a dobavljač je to okrivio za loše vreme koje je uticalo na isporuke.

Kompanija 'Certas Energy' nije mogla da dopuni gorivo na pumpama jer njihov brod nije mogao da pristane u jezero Loh Karnan u Južnom Uistu zbog loših vremenskih uslova. Benzinske stanice i servisi su rekli da je dizel još uvek dostupan.

Ovo je izazvalo zabrinutost kod stanovnika ostrva. Uisdin Robertson, predsednik za transport i infrastrukturu u ostrvskoj vlasti Komherle nan Eilean Siar, rekao je da su okružne medicinske sestre i kućni negovatelji izrazili zabrinutost kod veća da li će imati dovoljno goriva za putovanje.

Rešenje - smanjite brzinu?

Snižavanje ograničenja brzine radi minimiziranja potrošnje goriva je među potencijalnim planovima za nepredviđene situacije koje izrađuje vlada Velike Britanije, jer kriza na Bliskom istoku ugrožava globalne zalihe nafte.

Izvori su naglasili da u Velikoj Britaniji nema nestašice goriva, ali su rekli da zvaničnici Ministarstva saobraćaja sarađuju sa Ministarstvom za energetsku bezbednost i neto nultu potrošnju (DESNZ) na analizi mera koje bi se mogle preduzeti za ograničavanje potražnje za naftom.

Svetska energetska institucija savetovala je svojim državama članicama, uključujući Veliku Britaniju, da razmotre smanjenje brzine na putevima i ograničavanje vremena kada automobili mogu da voze.

Autor: Jovana Nerić