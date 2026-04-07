BIL GEJTS PRED AMERIČKIM KONGRESOM: Evo kada će milijarder svedočiti zbog veza sa Epstajnom

Američki milijarder i osnivač kompanije Majkrosoft Bil Gejts pojaviće se 10. juna pred odborom Predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država koji istražuje slučaj osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, radi davanja iskaza o svojim kontaktima sa njim, saznaje danas Blumberg od izvora.

Gejts se nalazi među grupom istaknutih ličnosti koje su bile povezane sa Epstajnom, a koje je predsednik Odbora za nadzor Predstavničkog doma Džejms Komer pozvao da daju iskaze.

Gejts je ranije svoju povezanost sa Epstajnom nazvao "velikom greškom" i negirao bilo kakvu nezakonitu aktivnost.

Njegov portparol nije odmah odgovorio na zahtev za komentar, ali je nakon prvobitnog zahteva odbora saopšteno da milijarder pozdravlja priliku da razgovara sa članovima tog tela.

List Njujork tajms objavio je 2019. godine da se Gejts sa Epstajnom sastajao više puta počev od 2011, kao i da je jednom prilikom ostao do kasno u njegovoj kući u Njujorku.

Bivši čelnik Majkrosofta naveo je da su tokom tih sastanaka razgovarali o filantropskom projektu, ali da je kontakt prekinut nakon što su izgledi za obezbeđivanje finansiranja postali manji.

Ministarstvo pravde SAD objavilo je 30. januara više od 3,5 miliona stranica dokumenata, oko 2.000 video-snimaka i 180.000 fotografija u okviru poslednje najopsežnije serije materijala povezanih sa slučajem Epstajn

Džefri Epstajn je 2019. godine optužen pred saveznim sudom na Menhetnu za trgovinu maloletnicima u svrhu seksualne eksploatacije.

Epstajn je pronađen obešen u svojoj ćeliji dok je čekao suđenje, a njegova smrt je zvanično okarakterisana kao samoubistvo.

Autor: Iva Besarabić