Bela kuća: Mađarska planira da kupi američke sisteme HIMARS

Mađarska planira da kupi američke raketne sisteme HIMARS u vrednosti od 700 miliona dolara, saopštila je danas Bela kuća, nakon posete američkog potpredsednika Džej Di Vensa Budimpešti.

Sjedinjene Američke Države su se takođe saglasile da podrže izradu inženjerske studije radi omogućavanja postavljanja novih malih modularnih reaktora u Mađarskoj, saopštio je kabinet potpredsednika Vensa nakon njegove posete Budimpešti.

Ta studija će omogućiti Mađarskoj da nastavi sa kupovinom i izgradnjom do 10 malih modularnih reaktora, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.

Vens je boravio u dvodnevnoj poseti Mađarskoj kako bi podržao kampanju mađarskog premijera Viktora Orbana za reizbor, u trenutku kada njegova stranka Fides zaostaje u anketama, navela je agencija.

