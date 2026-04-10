ARTEMIS 2 POČEO POSLEDNJE PRIPREME ZA ULAZAK U ATMOSFERU ZEMLJE: Astronauti otkrili koju hranu žele da pojedu kad slete na okean, obećane im DOŽIVOTNE ZALIHE

Nakon što su bili van planete 10 dana, astronauti misije Artemis II su glasno i jasno podneli svoj prvi zahtev za obrok na Zemlji.

Najveći zahtev? Sendviči brenda "Uncrustables".

Mornarica je osigurala da brod za spasavanje ima „obilnu količinu“.

I kao odgovor, brend je obećao da će posadi obezbediti doživotne zalihe po povratku.

Međutim, nije jasno da li astronauti mogu da prihvate beskonačne količine ovih sendijer postoje ograničenja u pogledu poklona koje vladini službenici mogu da prihvate.

Pitanje astronauta možda nije iznenađenje jer su hleb ili sendviči u bilo kom obliku zabranjeni u svemiru jer oslobađaju mrvice, koje se mogu zaglaviti u opremi i izazvati opasnost.

Započete poslednje pripreme za ulazak u Zemljinu atmosferu

Posada Artemisa II je započela poslednje pripreme kako bi pripremila letelicu Orion za ulazak u Zemljinu atmosferu.

Specijalisti misije Kristina Koh i Džeremi Hansen će skladištiti predmete koji više nisu potrebni do kraja misije, kao i ukloniti mreže oko tereta i ormarića.

Ključno je da će instalirati i podesiti sedišta posade i osigurati da su svi predmeti u kabini osigurani pre njihovog povratka na Zemlju.

Posada će zatim pregledati najnovije informacije o vremenu i vremenski okvir ulaska, kao i proći kroz operacije nakon sletanja.

Njihovi lični računari će im pomoći da upravljaju svim procedurama ulaska.

Evo kada se tačno očekuje povratak astronauta

Misija Artemis II planira povratak posade na Zemlju 10. aprila 2026. godine, nakon otprilike deset dana provedenih u svemiru, pri čemu će kapsula sleteti u Tihi okean kod obale Kalifornije, blizu San Dijega.

Prema vremenskim zonama, to odgovara približno 19:07 po centralnom američkom vremenu, odnosno oko 02:07 ujutru 11. aprila po vremenu u Srbiji.

Autor: Jovana Nerić