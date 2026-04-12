PREDSEDNIK OTKRIO: Ovog datuma se nastavljaju pregovori Irana i SAD

Očekuje se da će pregovori između Izraela i Libana početi u utorak u Vašingtonu, saopštila je danas kancelarija libanskog predsednika Žozefa Auna.

Izrael želi da libanska vlada preuzme odgovornost za razoružavanje Hezbolaha, libanskog militantnog pokreta koji se u znak podrške Iranu pridružio ratu u prvim danima, prenosi Skaj njuz.

Na dan kada je objavljen sporazum o prekidu vatre u Iranu, 8. aprila, Izrael je izveo vazdušne napade na Bejrut u kojima je ubijeno više od 300 ljudi.

Prema podacima libanskog Ministarstva zdravlja, smatra se da je to bio najsmrtonosniji dan u Libanu od početka rata. Iako je u Iranu na snazi krhko primirje, Sjedinjene Američke Države i Izrael tvrde da se taj sporazum ne odnosi na Liban, dok Teheran smatra da važi i za tu zemlju.

