LAŽI PROPAGANDNIH MEDIJA: Pisali da će Orban izvesti vojsku i neće predati vlast, a on DŽENTLMENSKI čestitao protivniku

U medijima koji konstantno plasiraju laži i služe kao grupe za pritiske, nedeljama su iznosili neistine o tome da premijer Mađarske Viktor Orban neće priznati ukoliko izgubi na izborima u toj zemlji, već da će izvesti vojsku na ulice. Ipak, potez Orbana koji se desio nakon izborima demantovao je sve njihove izmišljotine.

Na ovo je ukazao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Javnom servisu.

- Govorili su kako Orban nikada poraz neće da prizna, on čovek gospodin, džentlmen izašao "izgubili smo, pobedićemo". Ovi naši nikada nikome nisu čestitali. Mogu da izgube, vi govorite ceo dan o strašno ubedljivoj pobedi Mađara - rekao je Vučić.

Kako je radila lažovska propagandna mašinerija?

Lažovska propagandna mašinerija radila je punom parom nedeljama plasirajući brutalne neistine o Orbanu. Kampanja je trajala u ustaškim medijima, ali i antisrpskim medijima u Srbiji. Svakog dana izmišljali su nove afere i optuživali Orbana za različite stvari. Plasirali su laž kako neće proihvatiti poraz, kako će izvesti vojsku na ulicu, a desilo se upravo suprotno. Džentlmenski, Orban je pozvao protivnika Petra Mađara i čestitao mu na pobedi.

"Mađarski premijer Viktor Orban sada je, kažu kritičari, i vojsku uključio u kampanju spremajući se za tobožnji „napad“ iz Ukrajine. Postoje bojazni da bi mogao da otkaže aprilske izbore na kojima mu se smeši poraz", pisao je lažovski Danas u martu ove godine.

"Utoliko je i Orbanova izjava da bi Ukrajina mogla da napadne energetska postrojenja u Mađarskoj najpre korisna mađarskom premijeru pred izbore", pisao je Danas.

Kako su naveli, "jednako je moguć i scenario da Orbanova vlada poništi izbore i scenario da upriliči nemire kako bi se poništila volja birača Mađarske." Ništa od toga se nije desilo.

A kako je pisao antisrpski Dojče Vele, "Orban je naložio vojsci da izađe iz kasarni i čuva energetska postrojenja od napada iz Ukrajine. No jasno je kako je sada Orbanov glavni cilj na svaki način sprečiti poraz na izborima."

"Mađarski opozicioni lider Peter Mađar u Orbanovoj komandi vidi mogućnost da bi premijer čak bio spreman da i sam izvede neku vrstu napada Ukrajinaca samo da bi dobio izgovor za otkazivanje izbora. Pozvao je Orbana da mirno preda vlast i da ne razmišlja o rešenjima koja predlažu ruske obaveštajne službe", pisao je Dojče Vele. Ništa od toga se nije desilo.

