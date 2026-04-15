Gori poslovni kompleks u Tirani: Najmanje 11 povređenih, šteta je ogromna

U velikom požaru koji je u utorak zahvatio stambeno-poslovni kompleks "Arlis" u Tirani povređeno je najmanje 11 osoba, dok su vatrogasne ekipe uspele da lokalizuju vatru i spreče njeno širenje na okolne zgrade, saopštile su lokalne nadležne službe.

Direktor Službe za vanredne situacije Albanije Arben Kara izjavio je da je požar stavljen pod kontrolu i da je sprečeno njegovo dalje širenje na obližnje stambene kule.

On je, prenosi portal Tirana njuz, istakao da je požar zahvatio severoistočni deo zgrade od prizemlja do poslednjeg sprata i da je pričinjena velika materijalna šteta.

Kara je naveo da su u gašenju angažovani svi raspoloživi kapaciteti, uključujući više od 50 vatrogasaca iz Tirane i drugih gradova kao i pripadnici vojske.

Prema njegovim rečima, i dalje se radi na gašenju preostalih žarišta unutar stanova, dok potpuni bilans štete još nije poznat.

Zjarr masiv pranë QSUT trondit Tiranën, përfshihet kompleksi “Arlis”, ndërhyrje dramatike për shpëtim https://t.co/taLsmLaPGt — aktualitet.al (@AktualitetA) 14. април 2026.

"Preuranjeno je govoriti da je požar ugašen. Lokalizovali smo ga da se ne širi na okolne objekte, ali se i dalje radi na svim pravcima", rekao je Kara.

Direktor hitne pomoći Skender Brataj saopštio je da je najmanje 11 osoba povređeno, dodajući da je jedna žena hospitalizovana sa opekotinama koje zahvataju oko 15 odsto tela, ali da nije životno ugrožena.

"Pet osoba je zadržano na toksikologiji, a među povređenima ima i vatrogasaca, ali još nemamo tačan broj", naveo je Brataj.

Sličan incident, mada u manjim razmerama, zabeležen je 2021. godine, kada se fasada od poliuretanske pene zapalila tokom građevinskih radova na zgradi, objavio je portal shqiptarja.com.

Smatra se da ova vrsta fasade ima visok rizik od širenja požara.

Autor: Marija Radić