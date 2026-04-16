Dečaka monstruma 2 dana pre masakra tata policajac vodio u streljanu: U školi pobio 9 ljudi, detalji su horor

Isa Aras Mersinli (14), koji je u sredu u jezivom napadu na školu u Kahramanmarašu u Turskoj ubio osmoro đaka i nastavnicu je samo dva dana pre krvavog masakra sa ocem, bivšim policajcem, išao u streljanu!

Isa, koji je pohađao 8. razred, je u sredu 15. aprila, došao u svoju školu naoružan do zuba i u dve učionice ubio osmoro dečaka i devojčica, kao i nastavnicu koja je pokušavala da decu zaštiti. Iako se u prvi mah tvrdilo da je dečak nakon krvavog pira izvršio samoubistvo, ispostavilo se da je iskrvario od povrede koju je sebi naneo pokušavajući da se otrgne od trojice muškaraca koji su pokušavali da ga savladaju.

Ispostavilo se da je u školu doneo najmanje pet pištolja, koje je najverovatnije uzeo od oca. Sa sobom je u rancu imao i sedam okvira punih municije, ali i nož. Ipak, motiv zločina i dalje ostaje nejasan.

Policija pokušava da ustanovi zašto je dečak odlučio da uzme oružje i dođe u svoju školu da bi sejao smrt. Tokom istrage je otkriveno da je Isa u ponedeljak, samo dva dana pre masakra, sa ocem išao u streljanu.

Dečak je čak i snimljen kako nišani i ispaljuje u metu iz neposredne blizine.

Njegov otac Ugur Mersinli, koji je uhapšen nakon zločina rekao je kolegama da je "sina poveo da proba da ispali nekoliko hitaca".

Podsetimo, u Isinom krvavom piru ranjeno je 17 osoba, od kojih su tri i dalje u kritičnom stanju i lekari se bore za njihov život.

