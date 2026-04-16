OTKRIVENE POSLEDNJE REČI DEČAKA UBICE IZ TURSKE! Muškarac koji ga je savladao otkrio NEPOZNATE detalje, evo kako je umro učenik koji je počinio masakr

Isa Aras Mersinli (14) - učenik 8. razreda koji je u sredu u svojoj školi u Kahramanmarašu u Turskoj, ubio osam učenika, nastavnicu i još 17 ljudi ranio - zaustavljen je u svom mahnitom pohodu zahvaljujući Nedžmetinu Bekčiju, roditelju čija deca idu u tu školu.

Bekči, koji tu radi i kao kuvar, nije se razmišljao ni sekund već je golim rukama krenuo na pomahnitalog dečaka koji je nemilosrdno u učionicama sejao smrt iz oružja koje je, kako se veruje, uzeo od svog oca - bivšeg policajca.

Nedžmetin Bekči, koji živi u zgradi tik iza škole, kaže da je odjurio kada je začuo pucnje. Uleteo je u školu kroz zadnji ulaz, a potom je, uz pomoć dvoje nastavnika i radnika u kantini uspeo da savlada napadača.

"Uzeo sam bio 15 dana odmora i u sredu sam imao zakazan lekarski pregled. Tek što sam se vratio od lekara, bilo je oko 12.30, kada sam čuo neke čudne zvuke. Prvo sam pomislio da neko lupa čekićem na gradilištu u blizini, ali kako su zvuci postali sve jači izašao sam na terasu i video sam kako deca iskaču kroz prozore...", prepričava jezive detalje Bekči.

❝Kendi çocuklarım olmasa yine de giderdim. Oradaki tüm çocuklar bizim❞



Kahramanmaraş'ta okula yönelik saldırının faili İsa Aras Mersinli'ye müdahale ederek etkisiz hale getiren velilerden Necmettin Bekçi, okulda yaşananları anlattı ⤵️



Kaže da ni sam ne zna kojom brzinom se sjurio sa 4. sprata i uleteo u školu.

"Samo jedno je urlao!"

Bekči kaže da je, kada je ušao u školu, ugledao dvoje nastavnika i radnika u kantini koji su se mučili da savladaju pomahnitalog napadača koji se bacao i ritao.

"Skočili smo na njega i uspeli da mu svežemo ruke. Nismo ga podizali sa poda sve dok policija nije stigla. Sve vreme je pružao otpor...Sve vreme je urlao: 'Oprostite mi! Oprostite mi!', priča potreseni Bekči.

"On je sve vreme pokušavao da ustane. U onom šoku mislili smo da je terorista, bombaš samoubica. Nismo bili svesni u tom trenutku šta se događa. Mislili smo da hoće sve da nas raznese. Kada je policija došla njima smo ga predali", ističe Bekči.

Podsetimo, iako su prve informacije bile da je Isa počinio samoubistvo nakon krvavog pira, obdukcija je pokazala da je preminuo od obilnog krvarenja rane koju je zadobio dok su radnici škole pokušavali da ga obuzdaju.

Sumnja se da mu je upravo Bekči zadao smrtonosni udarac. Iako samo to nije pomenuo u medijima, Hurriyet od izvora iz policije saznaje da je prilikom saslušanja opisao šta se događalo u učionici i istakao da je zamahnuo nožem ka napadaču u pokušaju da ga spreči da pobegne.

"Uleteo sam da pomognem, da sprečim da povredi još nekog. To je bila osoba duge kose koja je virila ispod kapuljače. U prvom trenutku sam procenio da ima bar 25 godina. Bio je visok, krupan... Nisam mu video lice. Pokušavao je da se oslobodi. Sećam se da sam zamahnuo nožem, ne znam ni odakle mi nož i da sam zamanhuo pored njegove noge. Nisam ni bio siguran da li sam ga posekao. Sve što sam hteo jeste da ga sprečim da ustane, da još nekog povredi ili pobegne", ispričao je Bekči policiji.

"Samo sam mislio na decu"

U razgovoru sa medijima Bekči je rekao da je samo želeo da zna da li su mu deca živa. Prvo što je uradio kada je savladao napadača, odjurio je da potraži ćerku i sina.

"Ona je predškolsko, sin je 6. razred. Ona je dole, on gore. Video sam torbu od sina, ali njega nisam mogao da nađem i samo sam mislio: 'Dobro je, pobegao je'. Odjurio sam dole da nađem ćerku. Srećom, njena učiteljica ih je sakrila u jednu prostoriju i tu sam je pronašao. Posle sam saznao gde mi je sin. On je uspeo da pobegne u toalet i tamo se zaključa", ispričao je Bekči.

On ističe da su dva druga njegovog sina ubijena u jezivom napadu.

"Sva ta deca, to su naša deca! Moramo da ih zaštitimo. Nikad više svoje dete neću moći da pošaljem u tu školu", rekao je Bekči.

Autor: Iva Besarabić