ISPLIVALI JEZIVI SNIMCI UČENIKA KOJI JE POČINIO MASAKR U ŠKOLI U TURSKOJ: Drži oružje i puca, pre toga VEŽBA u učionici?! (VIDEO)

U oružanom napadu koji se dogodio u školi "Ajser Čalik" u Kahramanmarašu, 9 ljudi je izgubilo život, a 17 je povređeno, dok se sada pojavio snimak na kom se vidi kako počinilac, 14-godišnji učenik osmog razreda vežba gađanje u streljani.

Naime, napadač je identifikovan kao Isa Aras Mersinli, koji je stradao nakon masakra, dok su njegovi roditelji privedeni. A kako je Kurir preneo tamošnje medije, dečak je dete policajca, Ugura Mesinlija, koji je u izjavi u svom svedočenju rekao da je vodio sina u streljanu, gde mu je pokazao kako da koristi oružje.

Dobijen je snimak jedne od vežbi na streljaništu koje se pominju u izjavi uhapšenog oca. Na ovom snimku se vidi Isa Aras Mersinli kako vežba gađanje, dok mu druga osoba pomaže.

Kahramanmaraş'taki saldırganın atış talimi görüntüleri ortaya çıktı.



9 insanı öldüren 8'inci sınıf öğrencisi İ.A.M.'nin, emniyet müdürü olan babası Uğur Mersinli'yle birlikte poligonda atış talimi yaptığı görüntülere ulaşıldı.https://t.co/MoVD4laaUU



Tutuklanan Uğur… pic.twitter.com/W41B5SeuFi — serbestiyet (@serbestiyetweb) 16. април 2026.

Podsetimo, Isa Aras Mersinli, učenik škole "Ajser Čalik" u okrugu Onikišubat, izvršio je oružani napad na učenike u školi. Devet ljudi je ubijeno u napadu, a 17 je povređeno i prebačeno u obližnje bolnice na lečenje.

Navodno je ušao u školu sa sačmaricom i počeo nasumično da puca. Brojne policijske ekipe su poslate nakon prijave, a pokrenuta je i istraga. Kako je preneto, dečak je oružje doneo u školskom rancu, u periodu kada se prva školska smena završava, a druga počinje, a potom je otvorio vrata učionice i počeo da puca u đake.

- Ovaj incident nije samo pojedinačni čin koji je počinio učenik; to nije teroristički čin. Stoga želim još jednom da izrazim koliko smo duboko ožalošćeni zbog ovakvog događaja - rekao je ministar unutrašnjih poslova Turske Mustafa Čiftči.

Čudno ponašanje snimljeno u učionici

Pojavio se još jedan snimak napadača na kojem je sa drugom u učionici, dok vreme snimka nije potvrđeno, ali je snimljen pre masakra. Na snimku se vidi kako Mersinli čudno pleše iza svog druga, držeći ruke u položaju oružja.

Jedan učenik je napadača opisao kao opsesivnog.

- Dete je već bilo opsesivno, dete koje je imitiralo sve što je videlo. Mislim da ovoj školi treba obezbeđenje - istakao je on i dodao:

- Kao da to nije bilo dovoljno, on je bio dete koje je sve maltretiralo. Bio je u 8. razredu G i nije hteo da komunicira ni sa kim.

Videoyu İnceledim sizin gibi, bir şey dikkatimi çekti.



Videoyu çeken öğretmen arkadaşlar!

Kamera kadrajına kızı değil arkadaki kişiyi alıyor ve ona doğru ortalamaya çalışıyor, diğer çocuklar anlamasın diye kamerayı korkak hareket ettiriyor.



Muhtemelen önce okul yönetimine… pic.twitter.com/6WbbtNHlMo — Mert Armağan (@MertArmagan53) 15. април 2026.

Uzor mu bio masovni ubica

Prema pisanju medija, 14-godišnjak je na svom Whatsapp (Vocap) profilu koristio fotografiju američkog masovnog ubice iz 2014. godine, Eliota Rodžera, koji je pre 12 godina ubio šest ljudi u napadu na univerzitetski kampus u Kaliforniji 2014. godine, pre nego što je sebi oduzeo život, saopštila je danas turska policija.

U saopštenju se navodi da je višestruka istraga u toku, kao i da se ispitivanje digitalnih materijala nastavlja.

Ministarstvo nacionalnog obrazovanja (MEB) je objavilo da su "četiri glavna inspektora ministarstva raspoređena i poslata u Kahramanmaraš da istraže oružani napad na školu u okrugu Onikišubat u Kahramanmarašu."

Ovaj tragičan napad se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upaou školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.

Autor: Iva Besarabić