AfD sa najvećom prednošću ikada ispred CDU

Raspoloženje protiv nemačke vlade i kancelara Fridriha Merca sve više slabi, a najnovije istraživanje INSA pokazuje jasan pomak.

AfD jača i sa 27 odsto podrške sada vodi ispred CDU i CSU, koji su pali na 24 odsto. Razlika od tri procentna poena najveća je do sada.

Za Uniju je ovo ozbiljan udarac. Beleži najslabiji rezultat u poslednja tri meseca i vraća se na nivo iz izbora 2021. godine. SPD sa 14 i Zeleni sa 13 procenata stagniraju, dok Levica raste na 11, a BSW pada na tri.

Ni aktuelna vlada, niti potencijalni levi blok nemaju većinu. Obe opcije ostaju na 38 procenata, daleko od potrebnih 45. Dodatno, čak 11 procenata glasova odlazi na partije ispod cenzusa i praktično nestaje iz raspodele mandata.

Na ceo slučaj reagovao je i Filip Gašpar, politički savetnik Alternative za Nemačku, koji je za PINK.rs izjavio:



„Ovi brojevi jasno pokazuju duboku političku krizu. Kada AfD ima 27 odsto i najveću prednost do sada, a vladajući blok ne može ni blizu većine, to znači da se politička realnost promenila. Posebno je simptomatično da 11 procenata glasova potpuno nestaje zbog cenzusa, dok se istovremeno pokušava ignorisati volja birača. Ako bez AfD-a nema stabilne većine, onda problem nije u biračima nego u politici koja odbija da prihvati rezultate. Ovakva blokada vodi ka nestabilnosti i sve komplikovanijim koalicijama koje nemaju stvarnu podršku građana.“

