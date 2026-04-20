SAD i Kuba održale razgovore u Havani, bez rokova i pretnji: Ovo su detalji

Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Kube nedavno su održali sastanak u Havani, potvrdio je danas predstavnik kubanskog Ministarstva spoljnih poslova Alehandro Garsija del Toro za zvanični dnevni list Komunističke partije Kube ''Granma'', navodeći da su razgovori protekli bez rokova i pretećih poruka.

Garsija del Toro, zadužen za pitanja SAD u kubanskom ministarstvu, izjavio je da je sastanak bio "uzajamno uvažavajući" i da nijedna strana nije postavljala ultimatume.

Prema njegovim rečima, ukidanje energetskog embarga prema Kubi bio je jedan od glavnih prioriteta kubanske delegacije, preneo je Rojters.

Garsija del Toro je rekao da su SAD na sastanku predstavljali zvaničnici na nivou zamenika iz Stejt departmenta, dok je kubanska strana bila zastupljena na nivou zamenika ministra spoljnih poslova.

Američki portal Aksios objavio je ranije da je visoka delegacija SAD posetila Kubu prethodne sedmice, uz ocenu da kubanske vlasti imaju ograničen rok da usvoje reforme koje podržava Vašington pre nego što se uslovi dodatno pogoršaju.

Kako navodi Aksios, američki zvaničnici pozvali su kubansku vladu da postupi u skladu sa dugogodišnjom politikom SAD u vezi sa ukidanjem embarga, uključujući nadoknadu za imovinu oduzetu nakon revolucije 1959. godine, oslobađanje političkih zatvorenika i obezbeđivanje većih političkih sloboda.

Američka delegacija je, takođe, ponudila uspostavljanje satelitskih usluga Starlink u Kubi, preneo je Aksios.

Aksios je naveo i da je u razgovorima učestvovao Raul Giljermo Rodrigez Kastro, unuk bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra.

Autor: Marija Radić