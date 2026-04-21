Rusija zadržala desetine Izraelaca na moskovskom aerodromu: Ispitivanja o vezama sa sukobom protiv Irana

Diplomatski odnosi između Rusije i Izraela suočavaju se sa novim tenzijama nakon što su ruske vlasti na moskovskom aerodromu Domodedovo zadržale i satima ispitivale grupu od oko 40 izraelskih državljana.

Prema izveštajima, glavni fokus ispitivanja bio je potencijalna povezanost putnika sa izraelskim vojnim operacijama protiv Irana.

Detalji incidenta

Incident se dogodio početkom ove nedelje kada je avion iz Tel Aviva sleteo u rusku prestonicu. Kako prenose vodeći mediji na hebrejskom, uključujući Ynet i Kanal 14, izraelski putnici – među kojima je bilo i onih sa dvojnim rusko-izraelskim državljanstvom – zadržani su odmah po sletanju.

Putnici su svedočili da su u pritvoru proveli više od pet sati bez pristupa hrani i vodi. Tokom tog perioda, pripadnici ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) sproveli su pojedinačna ispitivanja, a od nekih putnika je zahtevano da otključaju svoje mobilne telefone radi provere privatnih poruka i fotografija.

Poruka ruskih službi: „Iran je naš saveznik“

Najkontroverzniji deo incidenta, koji je izazvao oštre reakcije u Izraelu, odnosi se na navodne izjave ruskih ispitivača. Kako prenosi izraelski portal Mako, ruski bezbednosni zvaničnici su putnicima otvoreno rekli:

"Iran je saveznik Rusije, a svako ko je neprijatelj Irana, neprijatelj je i Rusije."

Ova retorika direktno odražava promenu u geopolitičkim odnosima, gde je vojna saradnja Moskve i Teherana značajno intenzivirana poslednjih godina.

Reakcija Jerusalima

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova, na čelu sa ministrom Gideonom Sa’arom, potvrdilo je da je upoznato sa incidentom. Ministarstvo je odmah stupilo u kontakt sa ruskom ambasadom u Izraelu i ruskim Ministarstvom spoljnih poslova u Moskvi.

U zvaničnom saopštenju, Izrael je ovo postupanje ocenio kao „potpuno neprihvatljivo“ i upozorio da ovakvi incidenti mogu ozbiljno narušiti turističke i diplomatske veze. Iako su svi putnici na kraju pušteni i dozvoljen im je ulazak u zemlju, morali su da potpišu dokumente kojima se obavezuju na poštovanje ruskih zakona.

Širi kontekst

Ovo nije prvi put da se izraelski turisti suočavaju sa problemima na ruskim granicama, ali je prvi put da se ispitivanja ovako eksplicitno povezuju sa iransko-izraelskim sukobom. Analitičari u Izraelu smatraju da je ovo direktna poruka Moskve kojom se izražava nezadovoljstvo izraelskom regionalnom politikom i naglašava čvrsto partnerstvo sa Teheranom.

