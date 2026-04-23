'MAMA, TATA, MOLIM VAS... NEMAM DELOVE TELA...' Isplivao uznemirijući snimak mučenja sina ukrajinskog biznismena - Dok je umirao uspeo samo ovo da izgovori (VIDEO)

Pojavili su se novi detalji ubistva Igora Komarova, sina ukrajinskog "kralja podzemlja", koji je kidnapovan, mučen, a zatim ubijen na Baliju

U februaru je Komarov otputovao na odmor na sa svojom devojkom, influenserkom Jevom Mišalovom, i prijateljicom.

Prema izveštajima, prvo je kidnapovan dok je vozio motocikl, ali je uspeo da pobegne od napadača. Prijavio je incident policiji, ali je ubrzo ponovo kidnapovan.

Objavljen video mučenja

Ubrzo nakon otmice, na Telegramu je objavljen video na kojem Komarov opisuje užasno mučenje kojem je bio podvrgnut, a otmičari traže 10 miliona dolara od njegovih roditelja.

This story is nuts. This guy, Igor Komarov, the son of a Ukrainian crime boss, was kidnapped in Bali 2 weeks ago by some people who said his dad stole a ton of money from them.



They broke his legs, cut off his fingers, and tortured the hell out of him and made him film a bunch…



- Već su mi odsekli neke udove, imam slomljene noge i smrskane grudi. Na lekovima sam, nemam udove. Mama, tata, molim vas pomozite mi, uzeli ste tih deset miliona koje traže, vratite tih deset miliona, molim vas - čuje se Komarov kako govori na snimku.

Takođe je rekao da će uskoro početi da dobija infekciju i da već umire.

- Molim vas, ovo je veoma ozbiljna organizacija, pomozite mi, niko me ne može pronaći, čak ni mafija, niko. Odvedite me kući, šta god da je od mene ostalo u ovom trenutku, molim vas, napravite dogovor sa ovim ljudima, njima je potrebno deset miliona dolara koje smo uzeli. Čim tih deset miliona bude uplaćeno na njihove račune, odmah će me pustiti na mesto gde su me odveli - dodao je Komarov.

Devojka objavila lokacije

Nekoliko dana nakon što se video pojavio na Telegramu, policija je pronašla odsečenu glavu i razne delove tela, a ubrzo je potvrđeno da su to ostaci Igora Komarova.

Prema nekim sumnjama, Igorovu lokaciju su otmičari lako otkrili zbog njegove devojke. Naime, ona je svakodnevno objavljivala fotografije i video zapise na društvenim mrežama sa opisima i tačnim lokacijama gde su se nalazili. Upravo su te objave navodno dovele otmičare do Komarova.



Još uvek nije jasno gde je bila Komarovljeva devojka kada je prvi put kidnapovan, a veruje se da su otmičari tada kidnapovali i njegovog prijatelja, koji je kasnije pušten.

Policija je ranije objavila da traga za šest osumnjičenih, a istražitelji veruju da su četvorica od njih već pobegla iz zemlje.

Autor: D.Bošković