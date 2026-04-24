Tramp vraća smrtnu kaznu streljanjem

Ministarstvo pravde SAD-a objavilo je da namerava da ubrza sprovođenje saveznih smrtnih kazni, što uključuje i proširenje metoda izvršenja kazne na streljačke vodove, piše CNN.

Ova odluka predstavlja zaokret u politici koju je vodila administracija Džoa Bajdena, a koja je postepeno napuštala primenu smrtne kazne na federalnom nivou.

U saopštenju Ministarstva navodi se nekoliko ključnih promena. Ponovo se uvodi protokol o smrtonosnoj injekciji koji se koristio tokom prvog mandata Donalda Trampa, a metode izvršenja proširuju se tako da, osim injekcije, uključuju i streljanje.

Takođe se najavljuje pojednostavljenje internih procedura sa ciljem ubrzanja procesa koji vode do izvršenja smrtne kazne.

Smrt streljanjem trenutno je dozvoljena u pet američkih saveznih država za osuđenike koji su iscrpili sva pravna sredstva. U martu je u Južnoj Karolini na taj način pogubljen muškarac osuđen za dvostruko ubistvo, što je bilo četvrto takvo izvršenje kazne u SAD-u od 1970-ih godina.

Vršilac dužnosti državnog tužioca Tod Blanš izjavio je u petak da prethodna administracija nije ispunila svoju dužnost.

"Prethodna administracija nije ispunila svoju dužnost zaštite američkog naroda jer je odbijala da sprovede i izvrši najstrožu kaznu protiv najopasnijih kriminalaca, uključujući teroriste, ubice dece i ubice policajaca. Pod vođstvom predsednika Trampa, Ministarstvo pravde ponovo sprovodi zakon i staje uz žrtve", rekao je Blanš.

Ministarstvo je takođe saopštilo da želi da "pojednostavi postupak traženja smrtnih kazni" i smanji broj godina koje prođu između izricanja presude i izvršenja kazne.

