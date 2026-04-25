Amerika objavila dokaz BLOKADE Irana: Američki razarač presreo brod kod Ormuza, tenzije dostigle tačku ključanja! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Rafiq Maqbool ||

Centralna komanda vojske SAD (CENTCOM) objavila je dramatičnu fotografiju svog razarača koji sprovodi totalnu blokadu iranskih luka, potvrđujući da je situacija na Bliskom istoku na samoj ivici.

Na fotografiji, koju je objavio CENTCOM, vidi se razarač sa vođenim projektilima USS Rafael Peralta (DDG 115) kako presreće brod pod iranskom zastavom koji je pokušao da uplovi u jednu od matičnih luka.

- USS Rafael Peralta sprovodi američku blokadu iranskih luka protiv broda pod iranskom zastavom koji je pokušao da doplovi do luke u Iranu, 24. aprila - zvanično je saopštila Centralna komanda.

Bela kuća presekla: Blokada traje od 13. aprila

Podsećamo, Bela kuća je uvela zvaničnu blokadu 13. aprila, a od tada je američka vojska preusmerila ili zaustavila najmanje 33 broda koji su pokušali da probiju obruč.

Incident se dogodio u blizini strateški ključnog Ormuskog prolaza, tačke kroz koju prolazi ogroman deo svetske nafte, što ovaj potez Vašingtona čini jednim od najrizičnijih u poslednjih nekoliko decenija. Svet sa zebnjom iščekuje odgovor Teherana na ovo otvoreno pokazivanje vojne sile.

Autor: D.S.

