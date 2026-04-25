Portparolka Bele kuće odlazi na odsustvo: 'Spremam se da se porodim svakog trenutka'

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit najavila je da odlazi na porodiljsko odsustvo, navodeći da očekuje rođenje svog drugog deteta "svakog trenutka".

Livit (28) je u obraćanju novinarima rekla da će biti odsutna sa dužnosti u narednom periodu zbog predstojećeg porođaja, koji se očekuje u maju.

- Ovo će verovatno biti moj poslednji susret sa novinarima na neko vreme. Kao što vidite, spremam se da se porodim svakog trenutka - rekla je ona, dodajući da će njen tim u međuvremenu obavljati poslove u Beloj kući.

Bela kuća nije imenovala zvaničnu zamenu tokom njenog odsustva, već će komunikaciju privremeno voditi direktor komunikacija Steven Čeung i njen tim, prenosi časopis Pipl.

- Znam da ćete biti u veoma dobrim rukama sa mojim timom ovde u Beloj kući. I znam da svi vi imate predsednikov lični broj telefona, tako da ne verujem da ćete biti uskraćeni za izjave i vesti iz ove zgrade dok me nema - našalila se zatim, aludirajući na članak iz lista "Atlantik" koji se fokusirao na curenje ličnog broja telefona američkog predsednika Donalda Trampa.

Livit je na Instagramu u decembru prošle godine objavila da ona i njen suprug, Nikolas Ričio, očekuju svoju drugu bebu, devojčicu.

"Najbolji božićni poklon koji smo ikada mogli poželeti - devojčica koja dolazi u maju 2026. Moj muž i ja smo oduševljeni što proširujemo našu porodicu i jedva čekamo da vidimo kako naš sin postaje stariji brat. Moje srce je prepuno zahvalnosti Bogu za blagoslov majčinstva, za koji zaista verujem da je najbliži raju na Zemlji", navela je Livit.

Livit i Ričio (60) dobili su prvo dete - sina, Nikolasa "Nika" Roberta Ričija - u julu 2024. godine.

Livit je u februaru prošle godine rekla da se vratila na posao ubrzo nakon rođenja sina zbog pokušaja atentata na Trampa u julu 2024. godine.

- To me je nekako vratilo na posao mnogo brže nego što sam verovatno očekivala ili se nadala - dodala je.

Livit je najmlađa portparolka u istoriji Bele kuće.

Autor: D.Bošković