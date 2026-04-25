'Iran ponudio mnogo, ali ne dovoljno' Tramp: Dobili smo dokument koji je trebalo da bude bolji, otkazao sam ga i za 10 minuta je stigao novi

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da je Iran "ponudio mnogo, ali ne dovoljno" nakon što je objavio da više neće da šalje delegaciju u Pakistan na još jednu rundu razgovora ovog vikenda usmerenih na postizanje dogovora.

On je naveo da je dobio bolju ponudu od Irana samo nekoliko minuta nakon otkazivanja putovanja svojih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera u Islamabad.

- Dali su nam dokument koji je trebalo da bude bolji, i zanimljivo je da smo odmah, kada sam ga otkazao, u roku od 10 minuta, dobili novi dokument koji je bio mnogo bolji - rekao je Tramp novinarima ispred aviona Er Fors Uan, prenosi Si-en-en.

Na pitanje novinara da iznese više detalja o tome šta je ponuđeno, Tramp je rekao da su "ponudili mnogo, ali ne dovoljno".

Tramp je ponovio da je ključni razlog za otkazivanje planirane posete specijalnih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera Pakistanu na drugu rundu razgovora sa Irancima "dugo vreme putovanja" i dodao da će se pregovori voditi telefonom.

- Nećemo provoditi 15 sati u avionima stalno se vraćajući napred-nazad da bismo im dali dokument koji nije bio dovoljno dobar, pa ćemo se dogovoriti telefonom, a oni mogu da nas pozovu kad god žele - rekao je Tramp novinarima na Floridi pre povratka u Vašington.

Autor: D.Bošković