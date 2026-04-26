EVO KO JE SPREČIO MASAKR NA TRAMPOVOJ VEČERI! Isplivali snimci žene koja je obuzdala napadača dok su ministri bežali u panici! (VIDEO)

Novi snimci nakon pucnjave na Trampovoj večeri u vašingtonskom hotelu koju je američki predsednik priredio za izveštače iz Bele kuće!

Na društvenim mrežama pojavili se brojni snimci nakon sinoćnje pucnjave u vašingtonskom hotelu "Hilton" tokom tradicionalne večere koju je američki predsednik Donald Tramp tu organizovao za izveštače iz Bele kuće.

U tim klipovima se vidi kako osumnjičeni za napad Kol Tomas Alen (31) leži na zemlji nakon što su ga upucali pripadnici Tajne službe koji su otvorili vatru nakon što se ovaj gost sjurio ka svečanoj sali u kojoj se održavala večera, pri čemu je imao sačmaru, pištolj i više noževa.

Prema navodima izvora CBS njuza, Alen je istražnim organima kazao da je želeo da puca na zvaničnike Trampove administracije.

Na jednom od snimaka vidi se žena koja je pripadnica Tajne službe.

Za nju pojedini korisnici društvene mreže X tvrde da je upravo ona zaustavila napadača.

A video of the moment the suspect in the shooting was arrested.

Vidi se kako ova žena ustaje i tera osobe koje su snimale scenu.

She fucking took him down no problem. What a legend

Pojavili su se i novi snimci iz same svečane sale nakon što su odjeknuli pusnji ispred nje, a prva dama Melanija prema Trampovim rečima doživela "traumatično" iskustvo i spustila se ispod stola pre nego što je evakuisana zajedno sa suprugom.

This angle shows Stephen Miller, Pete Hegseth, RFK, and their wives. Absolutely terrifying.



Absolutely terrifying. pic.twitter.com/I0fbKvmL9z — Erin Derham (@HistoryBoutique) 26. април 2026.

U klipovima se vide da nije samo Trampova žena bila preplašena zbog onoga što se događa, već i njegovi najbliži saradnici, uključujući ministra rata Pita Hegseta, ministra zdravlja Roberta F. Kenedija i savetnika za unutrašnju bezbednost Bele kuće Stivena Milera.

View from the ground as Trump senior staff and cabinet members evacuated tonight, including Kennedy, Blanche, Stephen and Katie Miller, and Pete Hegseth.

Oni su uz pomoć obezbeđenja brzo izvedeni i za sale.

