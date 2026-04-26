TRAMP O POKUŠAJU ATENTATA! Otkrio je ko je glavni krivac: Ovo se nikad ne bi dogodila u bezbednoj balskoj dvorani Bele kuće

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se incident poput pucnjave u Hotelu Hilton u Vašingtonu ne bi nikada dogodio u balskoj dvorani Bele kuće, koju gradi uprkos kritikama u javnosti.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da se tako nešto nikada ne bi dogodilo u balskoj dvorani koja bi imala najviši stepen vojne poverljivosti.

"Ono što se dogodilo sinoć upravo je razlog zbog čega su naša velika vojska, tajna služba, policijske snage i, iz različitih razloga, svaki predsednik u poslednji 150 godina zahtevali da bude izgrađena velika i bezbedna balska dvorana na prostoru Bele kuće, naveo je on.

Dodao je da balska dvorana u Beloj kući "ne može da bude izgrađena dovoljno brzo".

"Pored toga što je lepa, ova dvorana ima sve postojeće karakteristike najvišeg nivoa bezbednosti i osim toga iznad nje ne postoje sobe u kojima borave nebezbedni pojedinci, a nalazi se i u krugu najbezbednije zgrade na svetu, Bele kuće”, napisao je Tramp.

Prema njegovim rečima, ne sme se dozvoliti da bilo šta ometa izgradnju balske dvorane, koja je finansirana budžetom i "napreduje ka završetku pre predviđenih rokova".

Vršilac dužnosti državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država Tod Blanš saopštio je ranije danas da vlasti zadužene za sprovođenje zakona smatraju da je osumnjičeni za pucnjavu u hotelu gde se održavala večera dopisnika Bele kuće nameravao da puca na zvaničnike administracije predsednika Donalda Trampa, pa i na samog Trampa.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle noći prisustvovao američki predsednik Donald Tramp u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani.

