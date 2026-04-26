DRAMA NA GRANICI: Rumunski stručnjaci na terenu, dron pao i oštetio kuću u blizini Ukrajine!

Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je danas da će tim stručnjaka prikupiti fragmente drona koji su pronađeni u okrugu Tulča na jugoistoku zemlje, u blizini granice sa Ukrajinom.
Ministarstvo je navelo da je juče u okrugu Galac pronađen dron koji je oštetio pomoćni objekat jedne kuće i stub za električnu energiju, prenosi Rojters.
Uređaj je potom neutralisan na bezbednoj lokaciji.
BREAKING! Another russian drone fell on Sunday, in NATO member Romania at Văcăreni, Tulcea County
Autor: D.S.
#ministarstvo odbrane rumunije