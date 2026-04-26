DRAMA NA GRANICI: Rumunski stručnjaci na terenu, dron pao i oštetio kuću u blizini Ukrajine!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je danas da će tim stručnjaka prikupiti fragmente drona koji su pronađeni u okrugu Tulča na jugoistoku zemlje, u blizini granice sa Ukrajinom.

Ministarstvo je navelo da je juče u okrugu Galac pronađen dron koji je oštetio pomoćni objekat jedne kuće i stub za električnu energiju, prenosi Rojters.

Uređaj je potom neutralisan na bezbednoj lokaciji.

Autor: D.S.

POVEZANE VESTI

Svet

'Leteli su ka vojnom aerodromu!' Uzbuna u Rusiji, oglasilo se ministarstvo odbrane!

Svet

DRAMA U DVE NATO ZEMLJE! Dron iz Rusije EKSPLODIRAO, drugi udario u elektranu: Vojska, policija i granična straža na licu mesta

Politika

PINK.RS SAZNAJE! U Kanjiži pronađeni sumnjivi predmeti u neposrednoj blizini GASOVODA! ANGAŽOVANI DRONOVI, TERMOVIZIJSKE KAMERE... (VIDEO+FOTO)

Svet

Iran tvrdi: Veći deo raketnih kapaciteta zemlje još nije iskorišćen

Svet

U TOKU JE NAPAD NA EMIRATE! Jato dronova i balističkih raketa leti ka turističkom raju, vlasti se HITNO OGLASILE

Svet

TURSKA KRENULA U ŽESTOK NAPAD: Osveta za ubijene vojnike, bombe padaju na Irak i Siriju, Erdogan NEMA MILOSTI (VIDEO)