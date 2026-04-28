NOVI DETALJI HAOSA NA TRAMPOVOJ VEČERI: Agenta Tajne službe ranio kolega? Zapucao dok je napadač pokušavao da upadne u zgradu (FOTO)

Agent Tajne službe koji je u subotu upucan tokom navodnog pokušaja atentata na predsednika Donalda Trampa možda je zapravo ranio jedan od kolega.

Na prvom ročištu za osumnjičenog Kola Alena rečeno je da je agent ispalio pet hitaca dok je napadač pokušavao da upadne u zgradu za večeru dopisnika Bele kuće. Iako je Alen promašio, sam agent je pogođen u svoj kevlarski prsluk, izveštava Skaj njuz .

„Taj herojski oficir koji je pogođen ispalio je pet metaka na Alena. Alen nije pogođen, ali je pao na pod i odmah je uhapšen“, izjavio je vršilac dužnosti državnog tužioca Tod Blanš.

Blanš nije otkrio ko je odgovoran za ranjavanje agenta, koji je preživeo, ali je potvrdio da je napadač pucao barem jednom.

„Okrivljeni je pucao iz sačmarice, znamo da se to dogodilo. Ali što se tiče detaljne balističke analize, danas neću ulaziti u to“, rekao je novinarima.

Pokušaj provale na večeru

Alen (31) je nosio noževe i pištolj dok je pokušavao da uđe u banket salu gde su predsednik i njegovi najbliži saradnici prisustvovali godišnjoj dobrotvornoj večeri. Osumnjičeni je viđen kako trči kroz hotelski hol, ali je zaustavljen pre nego što je mogao da uđe, što su američki zvaničnici opisali kao uspeh snaga bezbednosti.

Tokom incidenta, predsednik Tramp i članovi njegovog kabineta, uključujući sekretara odbrane, državnog sekretara i potpredsednika, hitno su evakuisani, dok su se novinari sklonili ispod stolova. Alen iz Torensa, Kalifornija, optužen je za pokušaj atentata na predsednika i još dva savezna krivična dela, a očekuje se da će tužioci podići dodatne optužnice kako se istraga bude odvijala.

Navodno je rezervisao sobu u hotelu u kojem se održavala večera, nakon što je putovao vozom preko zemlje. Alen se izjasnio da nije kriv na kratkom ročištu u ponedeljak, a njegov advokat je istakao da nije ranije bio hapšen ili osuđivan.

Treći napad na Trampa

Prema njegovom LinkedIn profilu, osumnjičeni napadač ima diplomu mašinskog inženjera sa prestižnog Kalifornijskog tehnološkog instituta (Kaltek) u Pasadeni. Tajna služba se našla na meti kritika nakon pokušaja atentata na Trampa u Batleru, Pensilvanija, u julu 2024. godine, kada je napadač uspeo da se popne na krov odakle je imao jasan pogled na predsednika.

Subotnji incident se smatra trećim pokušajem atentata na Trampa. Prethodio mu je jedan u septembru 2024. godine, kada se muškarac sakrio u žbunju na terenu za golf na Floridi. Rajan Rut je ranije ove godine osuđen na doživotnu robiju zbog planiranja atentata u jednom od tih slučajeva.

Autor: Pink.rs