Cena nafte dostigla četvorogodišnji maksimum!

Cene nafte su jutros premašile 126 dolara po barelu, što je najviša cena od 2022. godine, dok predsednik Donald Tramp razmatra produžetak blokade iranskih luka, javlja CNN.

Brent nafta, globalni reper, porasla je za više od 12 odsto tokom noći na četvrtak, pre nego što je izgubila deo dobitka i trgovala se po ceni od 124 dolara u 02:28 ujutru. WTI nafta, američki reper, porasla je za više od 3 odsto, premašivši 110 dolara po barelu.

Najnoviji skok dolazi u trenutku kada je prosečna cena benzina u SAD dostigla četvorogodišnji maksimum od oko 4,23 dolara, prema podacima AAA. Ovo je rezultat naglog skoka cena energenata izazvanog američko-iranskim ratom, koji je podigao cene za više od 27 odsto, piše CNN.

Globalne cene sirove nafte porasle su poslednjih dana nakon što su propali direktni pregovori Sjedinjenih Država i Irana, zbog čega je Ormuski moreuz, kritični kanal za isporuku nafte i gasa, i dalje efektivno zatvoren.

Autor: S.M.

POVEZANE VESTI

Svet

Ovo su cene nafte danas: Evo šta se desilo sa vrednošću barela nakon što je Tramp produžio primirje

Svet

Haos sa naftom! Šok cena nakon napada na najveći iranski petrohemijski kompleks!

Svet

Nova cena nafte: Preokret na tržištu

Svet

Drugi skok cena nafte od jutros!

Svet

CENE NAFTE OPET DIVLJAJU: Ponovo skočila vrednost crnog zlata

Svet

Cene nafte porasle nakon dvodnevnog pada uoči susreta Trampa i Putina