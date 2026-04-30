Cena nafte dostigla četvorogodišnji maksimum!

Cene nafte su jutros premašile 126 dolara po barelu, što je najviša cena od 2022. godine, dok predsednik Donald Tramp razmatra produžetak blokade iranskih luka, javlja CNN.

Brent nafta, globalni reper, porasla je za više od 12 odsto tokom noći na četvrtak, pre nego što je izgubila deo dobitka i trgovala se po ceni od 124 dolara u 02:28 ujutru. WTI nafta, američki reper, porasla je za više od 3 odsto, premašivši 110 dolara po barelu.

Najnoviji skok dolazi u trenutku kada je prosečna cena benzina u SAD dostigla četvorogodišnji maksimum od oko 4,23 dolara, prema podacima AAA. Ovo je rezultat naglog skoka cena energenata izazvanog američko-iranskim ratom, koji je podigao cene za više od 27 odsto, piše CNN.

Globalne cene sirove nafte porasle su poslednjih dana nakon što su propali direktni pregovori Sjedinjenih Država i Irana, zbog čega je Ormuski moreuz, kritični kanal za isporuku nafte i gasa, i dalje efektivno zatvoren.

