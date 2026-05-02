VAŠINGTON UPOZORAVA: Plaćanje 'putarine' Iranu za prolaz kroz Ormuz vodi pod najstrože sankcije

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri američkom Ministarstvu finansija izdala je hitno upozorenje globalnom pomorskom sektoru povodom pokušaja Teherana da iznudi isplate za „bezbedan prolaz“ kroz strateški važan Ormuski tesnac.

Prema navodima OFAC-a, iranske vlasti zahtevaju od brodarskih kompanija plaćanje svojevrsne „putarine“ u zamenu za nesmetanu navigaciju kroz međunarodne vode tesnaca. Sjedinjene Države naglašavaju da bilo kakva isplata ove vrste predstavlja direktno kršenje sankcija i nosi teške pravne i ekonomske posledice.

Razrađeni metodi iznude: Od kriptovaluta do „donacija“

U saopštenju se navodi da iranski režim koristi različite, često prikrivene metode za prikupljanje ovih sredstava putem isplate u gotovini ili kriptovalutama preko blokiranih iranskih menjačnica. Još jedan od metoda za ilegalnu naplatu plovidbe kroz Hormuz OFAC navodi uplaćivanje novca na račune iranskog Crvenog polumeseca, fondacije Bonyad Mostazafan ili na račune iranskih ambasada po maskom humanitarne pomoći.

OFAC jasno ističe da su rizici od sankcija sveprisutni, bez obzira na metodu plaćanja ili prividnu legitimnost transakcije.

Sekundarne sankcije i potpuna blokada

Upozorenje se ne odnosi samo na američke državljane i firme, već i na strane subjekte.

Strane finansijske institucije: Banke koje učestvuju u ovim transakcijama rizikuju uvođenje sekundarnih sankcija, što podrazumeva gubitak pristupa američkom finansijskom sistemu.

Krivična odgovornost: Strana lica mogu se suočiti sa građanskom i krivičnom odgovornošću ukoliko njihove isplate dovedu do toga da američki osiguravači ili reosiguravači nesvesno prekrše sankcije.

Poseban akcenat stavljen je na ulogu Iranske revolucionarne garde (IRGC), koja je označena kao teroristička organizacija. Svaka saradnja sa IRGC-om u vezi sa prolaskom kroz tesnac smatra se direktnim pomaganjem sankcionisanom subjektu.

CENTCOM sprovodi pomorsku blokadu

Ovo upozorenje dolazi u trenutku kada snage Američke centralne komande (CENTCOM) sprovode „nepristrasnu pomorsku blokadu“ iranske obale. OFAC je podsetio sve učesnike u pomorskom saobraćaju da njihova ovlašćenja ne zamenjuju niti poništavaju komande vojne uprave na terenu.

„Brodovi svih nacija koji ulaze ili napuštaju iranske luke i obalu predmet su nadzora i blokade Centralne komande SAD“, navodi se u dokumentu.

Saveti za pomorske operatere

OFAC snažno ohrabruje pružaoce pomorskih usluga da sprovedu pojačanu proveru (due diligence) svih plovila koja tranzitiraju kroz Ormuski tesnac. Operaterima se savetuje da:

Detaljno pregledaju planove plovidbe kako bi izbegli ulazak u iranske teritorijalne vode.

Ispitaju svoje partnere o tome da li su vršili bilo kakve isplate iranskim organima.

Prijave svaki pokušaj iznude američkim vlastima.

Vašington je potvrdio da će nastaviti sa agresivnim ciljanjem glavnih iranskih sektora koji generišu prihode, posebno naftnog i petrohemijskog sektora, u okviru šire strategije maksimalnog pritiska i operacije „Epski bes“.

Autor: Pink.rs