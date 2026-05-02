Tramp o operaciji 'Epski bes': Između totalnog uništenja i dogovora sa Iranom

Predsednik Donald Tramp uputio je zvanično pismo Kongresu o ratnim ovlašćenjima, obaveštavajući zakonodavce o ključnim promenama u strategiji Sjedinjenih Država u okviru operacije „Epski bes” (Operation Epic Fury).

U dokumentu koji je uzburkao diplomatske krugove, Tramp naglašava da Amerika menja svoj vojni položaj na Bliskom istoku kako bi direktno odgovorila na pretnje Irana i njegovih saveznika.

Promena vojne pozicioniranja u kriznom području

U pismu se navodi da Ministarstvo rata (Department of War) kontinuirano ažurira raspored svojih snaga u području odgovornosti (AoR) kako bi se osigurala maksimalna zaštita američkih interesa i saveznika.

„Shodno tome, Ministarstvo rata nastavlja da ažurira položaj svojih snaga u odabranim zemljama, po potrebi i u skladu sa situacijom, kako bi se suprotstavilo pretnjama iranskih snaga i njihovih posrednika (proxies) i zaštitilo Sjedinjene Države i njihove partnere”, stoji u predsednikovom dopisu.

Iako su detalji ovih kretanja navedeni u strogo poverljivom prilogu, Tramp je jasno stavio do znanja da deluje u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima kao vrhovni komandant i šef izvršne vlasti.

„Blokada je 100% uspešna”

Tokom brifinga sa komandantom CENTCOM-a, predsednik Tramp se osvrnuo na ekonomski i vojni pritisak koji se vrši na Teheran. On je trenutnu blokadu opisao kao „neverovatnu” i „moćnu”, tvrdeći da je njena efikasnost potpuna.U svom prepoznatljivom stilu, Tramp je prokomentarisao i trenutne pregovaračke napore: „Blokada je bila neverovatna – moćna, 100%... mi pregovaramo sa njima” i dodao da „Njihovi timovi su neverovatno nekoordinisani (disjointed), ali mi ipak pregovaramo.

Dilema: Dogovor ili „uništenje”?

Možda najznačajniji deo Trampovog obraćanja odnosio se na izbor koji stoji pred Belom kućom. Predsednik je priznao da postoje ekstremne vojne opcije, ali je istakao svoju ličnu preferenciju ka mirnijem rešenju.

„Postoje opcije. Da li želimo da odemo tamo i jednostavno razbijemo sve (blast the hell out of them) i završimo sa njima zauvek, ili želimo da pokušamo da napravimo dogovor?” upitao je Tramp, dodajući: „Na ljudskom nivou, više bih voleo dogovor.” Ova retorika pokazuje klasičan Trampov pristup „maksimalnog pritiska” kombinovan sa spremnošću na dijalog. Dok operacija „Epski bes” sugeriše visoku vojnu pripravnost i moguće preventivne udare, predsednikovo insistiranje na pregovorima ostavlja otvoren prozor za diplomatiju, pod uslovom da Teheran pristane na američke uslove.

