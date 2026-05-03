Drama u Portlandu: Vozilo napunjeno eksplozivom udarilo u atletski klub, vozač poginuo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate

Vozilo napunjeno eksplozivom udarilo je u subotu u glavni ulaz atletskog kluba u centru Portlanda, u američkoj saveznoj državi Oregon, saopštile su lokalne vlasti i potvrdile da je vozač smrtno stradao i da je zgrada u koju je udario automobil ozbiljno oštećena.

Vatrogasno-spasilačka služba Portlanda saopštila je da su vatrogasci reagovali na prijavu o vozilu koje je udarilo u glavni ulaz atletskog kluba Maltnoma nešto pre 3.00 sata po lokalnom vremenu, prenosi danas CBS njuz.

Vozilo se zapalilo nakon udara, a kada je požar stavljen pod kontrolu, policija je pronašla nastradalog vozača.

Muškarac koji je upravljao automobilom nije zvanično identifikovan, ali su policijski izvori rekli za lokalne medije da je reč o bivšem zaposlenom u atletskom klubu.

Autor: Marija Radić

