Drama u Portlandu: Vozilo napunjeno eksplozivom udarilo u atletski klub, vozač poginuo (VIDEO)

Vozilo napunjeno eksplozivom udarilo je u subotu u glavni ulaz atletskog kluba u centru Portlanda, u američkoj saveznoj državi Oregon, saopštile su lokalne vlasti i potvrdile da je vozač smrtno stradao i da je zgrada u koju je udario automobil ozbiljno oštećena.

Vatrogasno-spasilačka služba Portlanda saopštila je da su vatrogasci reagovali na prijavu o vozilu koje je udarilo u glavni ulaz atletskog kluba Maltnoma nešto pre 3.00 sata po lokalnom vremenu, prenosi danas CBS njuz.

Exclusive footage from inside the Portland Multnomah Athletic Club just before 3 a.m.



The individual involved (now deceased) was a disgruntled employee. Explosive devices were used, and not all detonated.



The first floor shows significant damage. The club is closed until…

Vozilo se zapalilo nakon udara, a kada je požar stavljen pod kontrolu, policija je pronašla nastradalog vozača.

Muškarac koji je upravljao automobilom nije zvanično identifikovan, ali su policijski izvori rekli za lokalne medije da je reč o bivšem zaposlenom u atletskom klubu.

Autor: Marija Radić