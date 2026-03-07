AKTUELNO

Vozač automobila poginuo u Dubaiju nakon što je pogođen ostacima presretnutog projektila: Tragedija u Emiratima

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Altaf Qadri ||

Vlasti u Dubaiju su potvrdile danas su ostaci presretnutog projektila pali na vozilo u oblasti Al Barša i usmrtili vozača.

Kancelarija za medije grada Dubaija objavila je na svojoj X stranici da su timovi za hitne intervencije brzo reagovali na incident, kao i da je u toku istraga o okolnostima ove nesreće, prenosi portal Golf News.

Ranije danas su evakuisane zgrade oko marine u Dubaiju nakon što su ostaci presretnutih (iranskih) projektila oštetili fasadu nebodera u tom gradu, preneo je ranije CNN.

Marina se nalazi u blizini brojnih turističkih atrakcija i gradskih institucija, uključujući Američki univerzitet u Dubaiju i tržni centar Dubai Marina.

OSMI DAN RATA: OBRATIO SE TRAMP! TURSKA ŠALJE BORBENE AVIONE NA KIPAR? Teheran u PLAMENU, gađana vojna baza u Bušeru! Amerika uskoro ukida sankcije Ru

Autor: Marija Radić

