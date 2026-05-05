Ovo je čovek koji je napravio masakr u Lajpcigu: Cure šokantni detalji! (FOTO/VIDEO)

Strašne scene odigrale su se u ponedeljak popodne u centru Lajpciga, gde je 33-godišnji Nemac automobilom uleteo u pešačku zonu.

U divljanju je ubio dve osobe i ranio mnoge druge pre nego što je uhapšen. Prema nezvaničnim informacijama, okidač za ovaj čin bila je svađa, a počinilac je navodno imao mentalne probleme.

Ulica Grimaiše, jedna od najprometnijih trgovačkih ulica u Lajpcigu, bila je u uobičajenoj popodnevnoj gužvi u ponedeljak oko 16:45 časova. Odjednom je bež Folksvagen Tajgo skrenuo sa trga Augustusplac i velikom brzinom ušao u pešačku zonu. Prema rečima očevidaca, automobil je jurio između 80 i 100 km/h, obarajući pešake ispred sebe.

Vožnja je završena sudaranjem sa stubovima na trgu. Razbijeno vetrobransko staklo i udubljena hauba svedočili su o silini udara. Policajci koji su stigli ubrzo su pronašli vozača u automobilu, a on se predao bez otpora.

حادثة دهس مروّعة في #Leipzig : #ألمانیا

سيارة اقتحمت حشدًا من المشاة في وسط المدينة (Grimmaische Straße)، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين. الشرطة اعتقلت السائق والتحقيقات جارية.یقال إن اسمه «Jeffrey Kloß

33 سنة وأنه مدرب ملاكمة. pic.twitter.com/S0OwtEuKPo — Sajad Al Ahwazi (@Sajad_Alahwaz) 05. мај 2026.

Počinilac je porodični čovek i bokserski trener

Prema informacijama koje je objavio Bild, počinilac je Džefri K. (33), tehničar za održavanje iz Lajpciga, oženjen i otac jednog deteta. Bio je poznat i kao bokserski trener u lokalnom klubu. Iako motiv još nije zvanično potvrđen, spekuliše se da je napadu prethodila svađa.

Takođe se pominje da je Džefri K. ranije imao problema sa mentalnim zdravljem.

Haos na ulicama i reakcija vlasti

Nakon što je događaj prijavljen, službe za hitne slučajeve proglasile su masovnu nesreću. Desetine policajaca i deset kola hitne pomoći poslato je na lice mesta, a spasilački helikopter je sleteo na trg Augustusplac. Područje je odmah ograđeno, a u obližnjoj koncertnoj dvorani Gevandhaus formiran je centar za negu.

Oko sat vremena nakon napada, gradonačelnik Lajpciga Burkhard Jung potvrdio je najgore vesti. Rekao je da su ubijeni 63-godišnja žena i 77-godišnji muškarac, obojica nemački državljani.

Kasnije se oglasio i premijer Saksonije, Mihael Krečmer.

- Duboko sam potresen. Moje misli su sa žrtvama i njihovim porodicama. Povređenima želim snagu i brz oporavak - rekao je na Instagramu.

❗️ [ 🇩🇪 ALLEMAGNE ]



🔸️ Dans un dernier bilan dressé par les autorités, au moins 2 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées après qu'une voiture a foncé dans la foule à Leipzig. Un suspect a été arrêté par les autorités. Le véhicule a roulé sur plus de 500… pic.twitter.com/xSSw8Qs3Dp — Little Think Tank (@L_ThinkTank) 04. мај 2026.

Na konferenciji za novinare, ministar unutrašnjih poslova Saksonije Armin Šuster nazvao je incident "strašnim činom poremećene osobe" i potvrdio da je osumnjičeni uhapšen i da nema dalje opasnosti po javnost. Državno tužilaštvo je pokrenulo istragu o dva ubistva i najmanje dva pokušaja ubistva.

- Žalimo zbog dva smrtna slučaja, tri teške povrede i brojnih drugih povreda - dodao je gradonačelnik Jung.

Policija traži pomoć javnosti

Policijska uprava Lajpciga i Državni krivičarski istražni zavod Saksonije apeluju na svedoke da se jave. Mole se svi koji su se nalazili u centru grada u vreme napada, oko 16:45 časova, i imaju informacije o incidentu, vozilu ili vozaču, da se jave, a prijave se mogu podneti i onlajn.

Autor: S.M.