Tramp o ratu u Ukrajini: Oni se bore bolje od bilo kog našeg NATO saveznika

Američki predsednik Donald Tramp izneo je niz pohvala na račun borbene gotovosti ukrajinske vojske, uporedivši njihovu efikasnost sa snagama evropskih saveznika.

On se takođe osvrnuo na svoj lični odnos sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

„Bolji od bilo koga u Evropi“

Tramp je istakao da su ukrajinske snage pokazale neverovatnu otpornost i veštinu na ratištu, naglašavajući da njihov borbeni duh prevazilazi čak i standarde NATO alijanse.

„Oni se bore. Bez obzira na to da li je oprema kojom raspolažu odlična ili nešto manje od toga, oni su sposobni da se bore. Bolji su od bilo kog našeg NATO saveznika“, izjavio je Tramp.

On je dodao da su Ukrajinci uspeli da zadrže prodore ruskih snaga tokom dugog perioda, konstatujući: „Oni su bolji od bilo koga u Evropi u ovoj borbi.“

Odnos sa Zelenskim: Od saradnje do „agresivnog momenta“

Govoreći o predsedniku Volodimiru Zelenskom, Tramp je naveo da gaji simpatije prema ukrajinskom lideru, ali je podsetio na jedan raniji susret u Vašingtonu koji mu je ostao u specifičnom sećanju.

„Sviđa mi se Zelenski. Uvek sam se nekako slagao sa njim, osim onog jednog momenta u Beloj kući, koji sam smatrao pomalo agresivnim sa njegove strane“, rekao je on, ne precizirajući tačno na koji incident misli, ali potvrđujući da generalno imaju korektan odnos.

Fokus na vojnu sposobnost

Analitičari ocenjuju da ove izjave predstavljaju značajno priznanje ukrajinskoj vojsci od strane Trampa, koji je često bio kritičan prema nivou vojnih davanja ostalih članica NATO pakta. Naglašavajući da se Ukrajinci „bore bolje od bilo koga u Evropi“, Tramp je ponovo ukazao na potrebu da evropske države preispitaju sopstvene odbrambene kapacitete i doprinos kolektivnoj bezbednosti.

Ove izjave dolaze u ključnom trenutku, dok se u međunarodnim krugovima raspravlja o budućoj vojnoj pomoći Kijevu i potencijalnim mirovnim pregovorima.