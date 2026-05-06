Tramp najavio akciju u Iranu – 'Idemo da uzmemo nuklearno oružje'

U seriji zapaljivih izjava koje su potresle svetsku javnost, predsednik Donald Tramp potvrdio je da su Sjedinjene Države spremne da ponove direktnu intervenciju u Iranu kako bi sprečile Teheran da postane nuklearna sila.

„Moramo krenuti na put u Iran“

Predsednik Tramp je naglasio da su Sjedinjene Države već oborile sve rekorde u pogledu vojne moći i pritiska, ali da je sada kucnuo čas za konkretnu akciju kako bi se neutralisala nuklearna pretnja.

„Upravo smo oborili svaki rekord i sada ćemo pretrpeti udarac jer moramo da krenemo na put u Iran kako bismo uzeli nuklearno oružje“, izjavio je Tramp, sugerišući da je vojna operacija neizbežna.

Spasavanje Bliskog istoka i Izraela

Prema Trampovim rečima, dosadašnja politika i pritisak sprečili su katastrofu globalnih razmera. On tvrdi da bi, bez američke intervencije, situacija na Bliskom istoku bila nepovratno uništena.Tramp je istakao da bi Iran sa nuklearnim oružjem značio kraj za region.„Možda svi mi sada ne bismo bili ovde. Mogu vam reći da bi Bliski istok nestao — Izrael bi nestao“, upozorio je predsednik.

„Bolesni ljudi i ludaci“

Tramp nije štedeo reči kritike na račun iranskog rukovodstva, nazivajući ih „bolesnim ljudima“ i naglašavajući opasnost koju nuklearno oružje predstavlja u njihovim rukama.

„To su bolesni ljudi. I nećemo dozvoliti ludacima da poseduju nuklearno oružje. Moć nuklearnog oružja je nešto o čemu čak ne želim ni da govorim“, zaključio je on.

Ove izjave dolaze u trenutku maksimalnih tenzija u regionu, dok svet sa neizvesnošću iščekuje sledeće korake Vašingtona u okviru operacije koja, po svemu sudeći, ima za cilj potpuno razoružavanje iranskih nuklearnih kapaciteta.

