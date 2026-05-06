POLICIJA POKUCALA DEDI NA VRATA, ON SE BACIO SA TREĆEG SPRATA: Kada su provalili u stan, POZLILO IM od prizora

Prava drama odigrala se u ponedeljak u Varšavi nakon što se stariji muškarac bacio sa terase kada mu je policija pokucala na vrata! Kada su provalili u stan, policajce je zatekao jeziv prizor.

Kobnog 4. maja, policija je došla na adresu po prijavi komšija da se na spratu oseća nesnosan smrad. Kada su stigli ispred vrata stana u kojem je Darijus D. (68) živeo sa svojim bratom, prvo su zvonili, a potom lupali na vrata. Međutim, niko nije otvarao.

Ubrzo su čuli dreku komšija, koji su vikali da se neko bacio sa visine i da visi na omči. Ubrzo potom ugledali su beživotno telo Darijusa kako visi...

Kada su provalili u stan pronašli su telo Darijusovog brata Romana, koje je bilo u fazi raspadanja. Koliko dugo je Darijusov brat bio mrtav, u ovom trenutku nije poznato, kao ni okolnosti pod kojima je nesrećni čovek preminuo.

Prema navodima komšija, Darijus i Roman su zajedno živeli duži vremenski period. Bili su samci i njihovi životi su se uglavnom svodili na boravak među četiri zida. Komšije ističu da su nekoliko puta čule dreku iz stana, kada bi se dva brata posvađala, ali ništa nije slutilo da se unutra događa neko nasilje ili da su u pitanju neke ozbiljnije svađe.

Međutim, poslednjih nedelja iz Darijusovog i Romanovog stana počeo je da se oseća neprijatan miris, koji se iz dana u dan pojačavao. Nemoćni da sami reše problem, stanari su pozvali nadležne službe, koje su 4. maja poslale policijsku patrolu da dođe da izvidi o čemu se radi.

Nedugo nakon što su pokucali na vrata, Darijus je vezao jedan deo kanapa za ogradu, drugi kraj sebi oko vrata i bacio se preko terase.

Forenzičari sumnjaju da je Roman mrtav najmanje dve nedelje, ako ne i duže. Da li je ubijen, trebalo bi da pokaže obdukcija.

Komšije kažu da braća nisu bila dobrog finansijskog stanja i da su jedva sastavljali kraj sa krajem.

Ističu da je Roman radio, dok bi Darijus sedeo po kuće čitav dan.

"Radio je, ali ne znam gde. Obojica su bili povučeni, ali nikad nisu pravili nikakve nevolje", ističe jedan komšija.

Drugi kaže da su se braća uvek uredno javljala, ali da se nikad nisu zbližili sa nekim u komšiluku.

"Delovali su normalno. Nikad nisu pričali sa komšijama, samo dobar dan i to je to. Jednom su se, sećam se, posvađali tako glasno da je neko pozvao policiju. Ali kada je patrola došla do tad se već sve bilo smirilo", tvrdi drugi komšija.

Ističu da su primetili da braći "ne cvetaju ruže" što se tiče novca, ali ističu da im je bilo čudno da se "niko od članova porodice oko toga ne tangira".

"Čuo sam da su kasnili sa plaćanjem kirije, pa samim tim nisu izmireni računi. Znam da Darijus ima ćerku, ali gde je, ne znam, ja je nikad nisam video. Niko im od porodice nije dolazio, uvek su bili samo njih dvojica, unutra među ta četiri zida", ističe komšija.

Policija pokušava da utvrdi kako je došlo do Romanove smrti. Prilikom saslušanja komšija saznali su da se smrad osećao izvesno vreme, a kada bi sreli Darijusa na hodniku i pitali ga šta se događa, on bi samo produžio bez da neško komentariše.

"Kada je počelo da smrdi u hodniku moj suprug je prvi pokušao da ustanovi o čemu se radi. Video je da Darijus izlazi iz stana i pitao ga je da li je sve uredu, komentarišući da se neprijatan miris širi stepeništem. Darijus je rekao nešto poput: 'Da, nešto smrdi', nakon čega je prekinuo razgovor, okrenuo se i otišao", navodi komšinica.

Ističe da je potom upravnik zgrade pokušao da intervenište, ali bezuspešno. Sve se završilo na tome da su braći na vratima ostavili dopis...

"Taj papir je tako stajao dve nedelje... Kao da niko nije otvarao vrata. Da jeste, verujem da bi kovertu uzeo", tvrdi komšinica.

Nakon što komšije više nisu mogle da izdrže smrad odlučili su da pozovu nadležne inspekcije. Ubrzo potom na lice mesta stigli su pripadnici policije i vatrogasci.

Navodno, kada je Darijus video patrolu, brzo je napisao oproštajno pismo ćerki, nakon čega je omču sebi vezao oko vrata i bacio se sa terase.

Autor: Iva Besarabić