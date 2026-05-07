ZEMLJA U SRPSKOM KOMŠILUKU DIGLA BORBENE AVIONE! Stanovnici dobili hitno upozorenje

Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je da je dron nakratko narušio rumunski vazdušni prostor tokom ruskog napada na susednu Ukrajinu ranije danas, dodajući da je Bukurešt poslao dva borbena aviona F-16 kako bi pratila situaciju.
- Radarski sistemi rumunskog Ministarstva odbrane pratili su kretanje jedne bespilotne letelice u području mesta Kilija i Izmail, iznad teritorije Ukrajine - navodi se u saopštenju.
Nacionalni vojni komandni centar obavestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije o uvođenju mera upozorenja stanovništva na severu okruga Tulča u Rumuniji, a u 08.40 časova poslat je i RO-Alert.
BREAKING: Romania’s defence ministry says a drone has briefly entered Romanian airspace during a Russian attack on neighbouring Ukraine.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) 07. мај 2026.
🔴 More on https://t.co/5H0QqpfIYw pic.twitter.com/8QlhG3Q68j
Rumunsko ministarstvo odbrane osudilo je napad Rusije, a rumunske institucije su obavestile savezničke strukture o situaciji, zaključuje se u saopštenju.
Autor: Iva Besarabić