ZEMLJA U SRPSKOM KOMŠILUKU DIGLA BORBENE AVIONE! Stanovnici dobili hitno upozorenje

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Ritzau Scanpix via AP/Sebastian Elias Uth ||

Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je da je dron nakratko narušio rumunski vazdušni prostor tokom ruskog napada na susednu Ukrajinu ranije danas, dodajući da je Bukurešt poslao dva borbena aviona F-16 kako bi pratila situaciju.

- Radarski sistemi rumunskog Ministarstva odbrane pratili su kretanje jedne bespilotne letelice u području mesta Kilija i Izmail, iznad teritorije Ukrajine - navodi se u saopštenju.

Nacionalni vojni komandni centar obavestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije o uvođenju mera upozorenja stanovništva na severu okruga Tulča u Rumuniji, a u 08.40 časova poslat je i RO-Alert.

Rumunsko ministarstvo odbrane osudilo je napad Rusije, a rumunske institucije su obavestile savezničke strukture o situaciji, zaključuje se u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić

