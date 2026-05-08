NAPADNUT KINESKI TANKER KOD ORMUZA, PRVI PUT OD POČETKA RATA! Ameri gađali iranske luke, GRMI iznad Teherana, Tramp poručuje: Oni su LUDACI

70. dan rata Amerike i Izraela protiv Irana. Primirje Amerike i Irana je na ivici pucanja, dok Tramp tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi

Napadnut kineski tanker kod Ormuskog moreuza

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je naftni tanker sa kineskom posadom napadnut u blizini Ormuskog moreuza.

Portparol Lin Đian rekao je da do sada nije bilo prijavljenih žrtava - ali da je Kina duboko zabrinuta zbog plovila u tom plovnom putu.

Prema izveštaju kineskih medija koji je juče objavljen, napad se dogodio u ponedeljak.

Ovo je prvi zabeleženi napad na kineski brod od početka sukoba između SAD i Irana krajem februara. Eskalacija tenzija gotovo je potpuno zaustavila saobraćaj kroz ključni plovni put kojim prolazi petina svetskih zaliha nafte i gasa.

Prema izvorima pomorske bezbednosti, oštećen je hemijski i naftni tanker "JV Innovation", koji plovi pod zastavom Maršalskih Ostrva. Incident se dogodio kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, blizu luke Mina Sakr, gde je izbio požar na palubi broda.

Izraelski vazdušni napadi na Liban: Najmanje 12 mrtvih, među njima dete i bolničar

U izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana tokom protekla 24 sata poginulo je najmanje 12 osoba, dok je desetine ranjeno, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja. Prema zvaničnim podacima, među žrtvama su jedno dete i bolničar.

Ministarstvo je navelo da je u napadima na sela širom južnog dela zemlje ranjeno najmanje 37 osoba, uključujući kolegu poginulog bolničara u mestu Majdal Selem.

Napadi se nastavljaju uprkos zvanično proglašenom primirju, a razmena vatre između Izraela i Hezbolaha i dalje traje.

Treća runda pregovora između Izraela i Libana trebalo bi da se održi sledećeg četvrtka i petka u Vašingtonu, potvrdili su izvori iz američkog Stejt departmenta i izraelski zvaničnici.

Trump: "We took our three destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way, the people weren't hurt. But they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a… pic.twitter.com/8w8RXyktvx — The Bulwark (@BulwarkOnline) 08. мај 2026.

Tramp se danas obraća javnosti, tvrdi da je primirje i dalje na snazi

Donald Tramp će se danas obratiti javnosti iz Bele kuće, potvrđeno je iz zvaničnih izvora. Predsednik SAD će govoriti oko 18 časova po srpskom vremenu, ali iz Bele kuće nisu otkrili tačne teme o kojima će biti reči.

Obraćanje dolazi dan nakon što su Sjedinjene Države i Iran razmenili vatru u blizini Ormuskog moreuza. Teheran je prethodno optužio Vašington za kršenje primirja i na to odgovorio napadom na američke vojne brodove.

"To je packa iz ljubavi"

Pre objave na mreži Truth Social, u kojoj je zapretio da će udariti Iran "mnogo nasilnije", predsednik SAD Donald Trump je navodno američke udare u četvrtak nazvao "packama iz ljubavi".

Govoreći za ABC News, Tramp je takođe tvrdio da primirje, za koje je Teheran optužio SAD da su ga prekršile, nije okončano.

"Primirje traje. Na snazi je", rekao je američki predsednik u telefonskom razgovoru za tu medijsku kuću.

Cene nafte ponovo skočile

Cene nafte su skočile, a akcije pale u petak, nakon što su obnovljeni sukobi SAD i Irana u Ormuskom moreuzu.Tržišta širom sveta su ove nedelje doživela snažan rast zbog rastućeg optimizma da će se desetonedeljni sukob, koji je doveo do skoka cena nafte, uskoro završiti. Međutim, optimistično raspoloženje je ublaženo nakon vesti o razmeni vatre između SAD i Irana u četvrtak, što je ugrozilo jednomesečno primirje.Cene nafte, koje su pale za oko 10% u poslednja tri dana, porasle su za više od 1% u petak, izveštava agencija Frans pres.

Tramp je odložio "Projekat sloboda" nakon otpora Saudijaca

Odbijanje Saudijske Arabije da dozvoli SAD da koriste njene baze i vazdušni prostor za vojnu pratnju tankera sa naftom koji prolaze kroz Ormuski moreuz bio je razlog za odluku Donalda Trampa da odloži "Projekat sloboda", nekoliko dana nakon njegovog pokretanja.Rijad je rekao Beloj kući da neće dozvoliti da se njegova vazduhoplovna baza Princ Sultan koristi za pokretanje operacije Projekat Sloboda, koju su SAD predstavile kao naslednika Operacije Epski bes.Saudijska Arabija je odbila da odustane od svojih prigovora uprkos ličnom pozivu između prestolonaslednika Mohameda bin Salmana i Trampa, izvestio je NBC.Sukob, koji Rijad nije porekao, podvlači želju Saudijske Arabije za trajnim okončanjem rata u Iranu pod gotovo svim uslovima, za razliku od svog odlučnijeg suseda u Zalivu, Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Autor: S.M.