PET ZEMALJA EU ŠALJE AVIONE NA KRUZER SMRTI: Evo šta će biti sa putnicima koji su bili izloženi HANTAVIRUSU

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug AP/Evan Agostini, Tanjug AP/Qasem Elhato, Pixabay.com ||

Francuska, Nemačka, Belgija, Irska i Holandija poslaće avione da repatriraju svoje građane sa kruzera koji je išao ka Tenerifima i koji je pogođen epidemijom hantavirusa, saopštila je u subotu Španija.

Evropska unija šalje dva dodatna aviona za preostale evropske građane, rekao je španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska tokom brifinga u Madridu.

SAD i Velika Britanija, u međuvremenu, organizuju avione i planove za nepredviđene situacije za građane van EU iz zemalja koje nisu u mogućnosti da pošalju vazdušni prevoz.

SZO je pokušala da smiri strahove da bi epidemija mogla da izazove globalnu zdravstvenu vanrednu situaciju razmera Kovida-19. Planovi španske vlade da dozvoli kruzeru "MV Hondius" da stigne na Tenerife izazvali su kontroverze, uključujući i među liderima Kanarskih ostrva.

Brod će se usidriti kod Tenerifa bez pristajanja. Putnici će potom biti prevezeni trajektom do industrijske luke Granadilja i transportovani u "zapečaćenim, čuvanim vozilima, kroz potpuno ograđen koridor" pre nego što budu direktno repatrirani u svoje matične zemlje, prema rečima generalnog direktora SZO Tedrosa Adhanoma Gebrejesusa.

Gebrejesus će otputovati na Tenerife sa španskim ministrima unutrašnjih poslova i zdravlja kako bi koordinirao dolazak kruzera. Gebrejesus se u subotu direktno obratio stanovnicima Tenerifa putem društvenih mreža, priznajući njihove strahove, ali je naglasio da "ovo nije još jedan Kovid".

- Trenutni rizik po javno zdravlje od hantavirusa ostaje nizak - rekao je Gebrejesus.

Gebrejesus namerava da „stane uz zdravstvene radnike, lučko osoblje i zvaničnike koji sprovode [operaciju] i da lično oda počast ostrvu koje je na tešku situaciju odgovorilo sa gracioznošću, solidarnošću i saosećanjem“.

Autor: Iva Besarabić

