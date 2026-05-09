PET ZEMALJA EU ŠALJE AVIONE NA KRUZER SMRTI: Evo šta će biti sa putnicima koji su bili izloženi HANTAVIRUSU

Francuska, Nemačka, Belgija, Irska i Holandija poslaće avione da repatriraju svoje građane sa kruzera koji je išao ka Tenerifima i koji je pogođen epidemijom hantavirusa, saopštila je u subotu Španija.
Evropska unija šalje dva dodatna aviona za preostale evropske građane, rekao je španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska tokom brifinga u Madridu.
SAD i Velika Britanija, u međuvremenu, organizuju avione i planove za nepredviđene situacije za građane van EU iz zemalja koje nisu u mogućnosti da pošalju vazdušni prevoz.
SZO je pokušala da smiri strahove da bi epidemija mogla da izazove globalnu zdravstvenu vanrednu situaciju razmera Kovida-19. Planovi španske vlade da dozvoli kruzeru "MV Hondius" da stigne na Tenerife izazvali su kontroverze, uključujući i među liderima Kanarskih ostrva.
Brod će se usidriti kod Tenerifa bez pristajanja. Putnici će potom biti prevezeni trajektom do industrijske luke Granadilja i transportovani u "zapečaćenim, čuvanim vozilima, kroz potpuno ograđen koridor" pre nego što budu direktno repatrirani u svoje matične zemlje, prema rečima generalnog direktora SZO Tedrosa Adhanoma Gebrejesusa.
Gebrejesus će otputovati na Tenerife sa španskim ministrima unutrašnjih poslova i zdravlja kako bi koordinirao dolazak kruzera. Gebrejesus se u subotu direktno obratio stanovnicima Tenerifa putem društvenih mreža, priznajući njihove strahove, ali je naglasio da "ovo nije još jedan Kovid".
- Trenutni rizik po javno zdravlje od hantavirusa ostaje nizak - rekao je Gebrejesus.
Gebrejesus namerava da „stane uz zdravstvene radnike, lučko osoblje i zvaničnike koji sprovode [operaciju] i da lično oda počast ostrvu koje je na tešku situaciju odgovorilo sa gracioznošću, solidarnošću i saosećanjem“.
Autor: Iva Besarabić