TRAMP OBJAVIO: Dogovorio sam da oslobodimo poljske i moldavske zatvorenike iz Rusije i Belorusije

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je da su tri poljska i dva moldavska zatvorenika puštena iz beloruskog i ruskog pritvora.

Tramp je na društvenoj mreži Truth Social rekao da je oslobađanje postignuto uz pomoć njegovog specijalnog predsedničkog izaslanika Džona Koula.

- Upravo smo obezbedili oslobađanje tri poljska i dva moldavska zatvorenika iz beloruskog i ruskog pritvora - napisao je Tramp.

„Hvala Lukašenku na saradnji i prijateljstvu“

Posebno je istakao slučaj poljskog novinara i aktiviste Andžeja Počobuta, za koga tvrdi da je pušten nakon što ga je poljski predsednik Karol Navrocki zamolio za pomoć tokom njihovog sastanka prošlog septembra.

- Moj prijatelj, predsednik Poljske, Karol Navrocki, sastao se sa mnom prošlog septembra i zamolio me da pomognem u obezbeđivanju puštanja Andžeja Počobuta iz beloruskog zatvora. Danas je Počobut na slobodi zahvaljujući našim naporima - napisao je Tramp.

Dodao je da „Sjedinjene Države ispunjavaju svoja obećanja saveznicima i prijateljima“ i zahvalio beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku na „saradnji i prijateljstvu“.

