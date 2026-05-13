ZELENSKI: Rusija je napala Ukrajinu sa stotinama dronova, ubijeno šest ljudi

Rusija je danas lansirala najmanje 800 dronova na Ukrajinu tokom jednog od najdužih i najvećih napada u ratu, ubivši šest i ranivši desetine ljudi širom zemlje, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Svakako se ne može nazvati slučajnošću da se jedan od najdužih masovnih ruskih napada na Ukrajinu dešava upravo u vreme kada je američki predsednik stigao u posetu Kini od koje se mnogo očekuje. U ovom teškom geopolitičkom trenutku, Rusija očigledno pokušava da poremeti celokupnu političku atmosferu i skrene pažnju na svoje zlo", napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, tokom celog dana, Rusi su pokrenuli "talase šaheda" naročito ciljajući "regione najbliže granicama zemljama NATO-a.

"Udari su već zabeleženi u Zakarpatju, Lavovskoj oblasti, Volinju, kao i u Ivano-Frankivskoj i Rovenskoj oblasti. Nažalost, pogođeni su i drugi regioni, Vinička, Černovička, Hmelnicka, Dnjeprovska, Kirovogradska, Zaporožka, Žitomirska, Kijevska, Nikolajevska, Odeska, Sumska, Čerkaska, Harkovska i Hersonska oblast", saopštio je Zelenski.

Kako navodi, do sada je više desetina ljudi povređeno, uključujući i decu, a u napadima je poginulo šest osoba.

"Od ponoći je lansirano najmanje 800 ruskih dronova, a napad je u toku sa dodatnim dronovima koji ulaze u vazdušni prostor naše zemlje", rekao je Zelenski.

Istakao je da je cilj Rusije da preoptereti sisteme protivvazdušne odbrane i nanese "što više tuga i bola" ukrajinskom narodu.

"Važno je da se prave namere Rusije jasno stave do znanja liderima i zemljama. Važno je izvršiti pritisak na ruskog agresora kako bi se ovaj teror okončao", poručio je Zelenski.

On je istakao da sve službe trenutno rade na rešavanju posledica napada i pozvao građane da obrate pažnju na upozorenja o vazdušnim napadima.

Autor: D.Bošković