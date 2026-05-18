TRAMP IZNENADA OTKAZAO UDARE NA IRAN PLANIRANE ZA SUTRA: Ovo je glavni razlog

Američi predsednik Donald Tramp iznenada je otkazao udare na Iran koji su bili planirani za sutra.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, otkrio razloge za ovaj neočekivani potez:

"Emir Katara, Tamim bin Hamad Al Tani, prestolonaslednik Saudijske Arabije, Muhamed bin Salman Al Saud, i predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohamed bin Zajed Al Nahjan, zamolili su me da odložim naš planirani vojni napad na Islamsku Republiku Iran, koji je bio zakazan za sutra, s obzirom na to da se sada vode ozbiljni pregovori i da će, po njihovom mišljenju, kao velikih vođa i saveznika, biti postignut sporazum koji će biti veoma prihvatljiv za Sjedinjene Američke Države, kao i za sve zemlje na Bliskom istoku i šire", naveo je Trmap i dodao:

"Ovaj sporazum će uključivati, što je važno, NEMA NUKLEARNOG ORUŽJA ZA IRAN! Na osnovu mog poštovanja prema gore pomenutim vođama, naložio sam sekretaru za rat, Pitu Hegsetu, predsedniku Združenog generalštaba, generalu Danijelu Kejnu, i vojsci Sjedinjenih Država da sutra NEĆEMO izvršiti planirani napad na Iran, ali sam im dodatno naložio da budu spremni da nastave sa potpunim, velikim napadom na Iran, bez obzira na trenutak, u slučaju da se ne postigne prihvatljiv sporazum".

Podsećamo, ranije danad Njujork Tajms je preneo da je Tramp u dogovoru sa Izraelom već pripremio nastavak udara na Iran, koji je trebalo da budu izvršeni ove nedelje.

Autor: Iva Besarabić