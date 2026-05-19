ULTIMATUM IZ BELE KUĆE: Napad na Iran odložen, ali motori ostaju upaljeni

U potezu koji podseća na najnapetije trenutke Hladnog rata, ali sa prepoznatljivim pečatom transakcione diplomatije 21. veka, predsednik Donald Tramp zaustavio je sat koji je otkucavao do totalnog rata na Bliskom istoku.

Svega nekoliko sati pre planiranog masovnog udara na Islamsku Republiku Iran, Bela kuća je povukla kočnicu. Razlog? Intervencija „tri kralja“ sa Persijskog zaliva.Predsednik Tramp je potvrdio da su emir Katara, Tamim bin Hamad Al Thani, saudijski prestolonaslednik Mohammed bin Salman i predsednik UAE Mohamed bin Zayed direktno apelovali na Vašington da odloži vojnu akciju. Prema rečima američkog predsednika, ovi „veliki lideri i saveznici“ veruju da je na pomolu sporazum koji bi trajno rešio iransko pitanje.

Ključni stubovi potencijalnog dogovora uključuju:

* Apsolutni veto na nuklearno oružje: Iranu bi bio trajno onemogućen pristup atomskom arsenalu.

* Regionalna stabilnost: Dogovor koji je „prihvatljiv“ ne samo za SAD, već i za sve aktere na Bliskom istoku.

* Direktni pregovori: Potvrđeno je da su ozbiljni razgovori već u toku

Iako je napad otkazan, Trampova poruka Teheranu nije nimalo miroljubiva. Naredba izdata sekretaru rata Pitu Hegsetu i načelniku združenog generalštaba, generalu Danijelu Kejnu, jasna je: Budite spremni.

„Naredio sam vojsci Sjedinjenih Država da ne izvodi planirani napad sutra, ali sam im dalje naložio da budu spremni za pokretanje potpunog, velikog napada na Iran u trenutku, u slučaju da se ne postigne prihvatljiv dogovor.“ – Donald J. Trump

Ova retorika "maksimalnog pritiska" suština je Trampove spoljne politike. On koristi pretnju totalnim uništenjem kao polugu za pregovaračkim stolom, pretvarajući vojnu silu u najjači argument svoje diplomatije.Stručnjaci koji godinama prate tektonske poremećaje na Bliskom istoku, primećuju da je ovo klasičan Trampov scenario. Prvo vidimo eskalaciju do same ivice ambisa, a zatim dramatičan preokret gde se on pojavljuje kao jedini lider koji može da "sklopi posao".

Uloga zalivskih monarhija ovde je presudna. Saudijska Arabija i UAE, nekada najglasniji zagovornici oštrog kursa prema Teheranu, sada se pojavljuju kao medijatori. To sugeriše dve stvari:

1. Regionalne sile se plaše razornih posledica direktnog sukoba na svojoj teritoriji.

2. Iranski režim je, sateran u ćošak, verovatno poslao signale preko Dohe i Rijada da je spreman na ustupke koji su do juče bili nezamislivi.

Pitanje koje ostaje u vazduhu je: Šta je "prihvatljiv dogovor"? Ako je to samo nuklearno razoružanje, da li će regionalni proksi ratovi i balistički program Irana ostati po strani? Tramp se kladi na to da može dobiti sve, dok Pentagon drži motore bombardera upaljenim.

Svet večeras diše malo lakše, ali niko u Vašingtonu ili Teheranu još uvek ne skida pancir.