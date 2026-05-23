SVET U IŠČEKIVANJU ISTORIJSKOG SPORAZUMA: Isplivali tajni detalji dogovora SAD i Irana – Tramp poslao ultimatum: Ili dobijamo sve, ili slede TEŠKE POSLEDICE!

Najnoviji predlog u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uključuje ponovno otvaranje strateški važnog Ormuskog moreuza, odmrzavanje dela iranskih finansijskih sredstava u inostranim bankama i nastavak dijaloga, prenose izvori bliski pregovorima, a javlja CBS News.

Iako je odbio da otkrije konkretne detalje sporazuma, Tramp je naglasio da napredak raste iz dana u dan. On je poručio da će konačni dokument trajno onemogućiti Teheran da razvije nuklearno naoružanje, kao i da će pitanje iranskog obogaćenog uranijuma biti rešeno na adekvatan način.

"Potpisaću samo dogovor u kojem dobijamo sve što želimo", bio je izričit Tramp.

Izvori navode da američki predsednik još uvek vaga između nekoliko različitih predloga i da konačna odluka nije doneta. O ovoj temi se aktivno konsultuje sa svojim savetnicima, ali i sa stranim zvaničnicima, prvenstveno liderima iz Saudijske Arabije i ostalih država Persijskog zaliva.

Ukoliko pregovori propadnu, Tramp je otvoreno zapretio da će se Iran suočiti sa "veoma teškim" posledicama.

Istovremeno, američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da bi nove informacije o statusu pregovaračkog procesa mogle da budu saopštene već tokom današnjeg dana, napominjući da je napravljen pomak, ali da razgovori i dalje traju.

Autor: D.S.