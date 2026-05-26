Amerika napala Iran! Sevaju rakete usred primirja, ključna tačka na udaru

Američka vojska saopštila je da je izvela nove napade na jugu Irana i da su na meti bili raketni sistemi i čamci koji su pokušavali da postave mine.

Američka Centralna komanda saopštila je da su napadi izvedeni u samoodbrani i da su izvedeni kako bi se "zaštitile trupe od pretnje iranskih snaga".

Portparol Centralne komande, kapetan Tim Hokins rekao je da američka vojska nastavlja "da brani naše trupe uz istovremeno pokazivanje uzdržanosti tokom aktuelnog primirja".

Napadi dolaze u trenutku kada je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakai izjavio da je postignut određeni napredak u pregovorima sa SAD, ali da sporazum o okončanju sukoba "nije na pomolu".

Hokins je rekao da su napadi bili usmereni na područje u blizini Bandar Abasa, lučkog grada na jugu zemlje i sedišta iranske mornaričke baze koja se nalazi na Ormuskom moreuzu, preneo je New York Times.

Iranski državni mediji ranije su javili da lokalne vlasti u Bandar Abasu istražuju eksplozije koje su se čule u tom području.

Iran se za sada nije oglasio povodom najnovijih američkih napada. Nije jasno kakav bi uticaj oni mogli imati na eventualni mirovni sporazum između Amerike i Irana.

Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp je tokom vikenda nagovestio da su strane blizu dogovora, ali je kasnije rekao da je naložio pregovaračima "da ne žure" sa sporazumom.

Američki državni sekretar Marco Rubio takođe je izjavio da bi dogovor možda mogao biti postignut u ponedeljak.

Međutim, Bakai je rekao da je tačno da se došlo do zaključka o velikom delu pitanja o kojima se razgovara.

"Ali reći da to znači da je potpisivanje sporazuma neizbežno - niko ne može izneti takvu tvrdnju", rekao je Bakei.

Memorandum o razumevanju o kojem se pregovara navodno uključuje produženje primirja za 60 dana, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i plan za nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Tramp: Obogaćeni uranijum će biti uništen

Tramp je izjavio u ponedeljak da će iranski obogaćeni uranijum biti poslat u Sjedinjene Države na uništenje ili uništen negde drugde dok se pregovori o okvirnom sporazumu za okončanje rata sa Iranom nastavljaju.

"Obogaćeni uranijum će ili biti odmah predat SAD i tamo uništen, ili će biti uništen na licu mesta ili na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji sa Teheranom", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Tramp je rekao da bi priliku trebalo da iskoriste „Komisija za atomsku energiju ili njen ekvivalent“. Još nije jasno da li misli na američku agenciju ili na Međunarodnu agenciju za atomsku energiju UN (IAEA) sa sedištem u Beču.

Takođe je ostalo nejasno da li je Tramp koristio ovu tačku da opiše trenutno stanje pregovora, zahtev SAD u razgovorima ili tačku koja je već dogovorena kao deo mogućeg dogovora.

Budućnost teheranskog zapasa od oko 400 kilograma visoko obogaćenog uranijuma jedna je od ključnih prepreka u pregovorima. U subotu je Tramp rekao da je okvirni sporazum „uglavnom“ ispregovarao.

Autor: S.M.