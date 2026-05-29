ZAVIRITE U AVION SMRTI I BLUDA: Snimljen zloglasni 'Lolita ekspres' Džefrija Epstajna, spavaća soba ostala NETAKNUTA! (VIDEO)

Urbani istraživač, poznat na mrežama kao "Urbex Specialist", uspeo je da pronađe, locira i detaljno snimi unutrašnjost zloglasnog aviona čiji je vlasnik nekada bio pokojni milijarder i osuđeni pedofil Džefri Epstajn.

🚨ABANDONED, AND DECAYING WHAT’S LEFT INSIDE JEFFREY EPSTEIN‘S LOLITA EXPRESS



Epstein's 'Lolita Express' Plane Found Rotting at Abandoned Georgia Airport

The Boeing 727 had been stored at a commercial aircraft facility since 2016 after Jeffrey Epstein sold it in 2018.



The… pic.twitter.com/wKpIeOtzt9 — SANTINO (@TheRealSantino) 26. март 2026.

Reč je o modelu Boeing 727 sa oznakom N908JE (gde "JE" predstavlja inicijale Jeffrey Epstein), koji je u javnosti i medijima dobio jeziv nadimak “Lolita ekspres”. Epstajn je ovu letelicu godinama koristio za prevoz visokoprofilnih gostiju, svetske elite, ali i žrtava zlostavljanja, do svog privatnog ostrva na Američkim Devičanskim ostrvima.

Nekadašnji luksuz pretvorio se u buđ i rđu

Avion je danas "parkiran" i prepušten propadanju na aerodromu Brunswick Golden Isles u američkoj državi Džordžija, gde se nalazi još od svog poslednjeg sletaonja 11. jula 2016. godine. Proizveden je daleke 1969. za kompaniju TWA, a Epstajnova firma ga je preuzela 2001. godine. Navodi se da je monstrum u njemu provodio više od 600 sati leta godišnje.

Iako spoljašnjost ubrzano propada – farba se ljušti, a trup pokrivaju rđa i buđ – unutrašnjost je u velikoj meri ostala sablasno netaknuta. Letelica je opremljena kuhinjom, sa dva kupatila, tri salona za sedenje i spavaćom sobom. Dok je kokpit u potpunom haosu sa razbacanim kablovima, kuhinjski aparati i toaletne potrepštine u kupatilima i dalje stoje na svom mestu, kao da je posada maločas izašla.

Najjeziviji detalj u spavaćoj sobi

Ipak, najjeziviji prizor istraživač je zatekao u zadnjem delu aviona, gde se nalazi privatna spavaća soba. Na velikom bračnom krevetu i dalje se nalaze originalni dušek i posteljina koji svedoče o mračnoj istoriji i užasima koji su se odvijali tokom letova.

Podsetimo, Epstajn je prodao avion neposredno pre hapšenja 2019. godine, nakon čega je pronađen mrtav u ćeliji na Menhetnu, dok njegova saradnica Gislejn Maksvel trenutno služi kaznu od 20 godina zatvora.

"Kada je poslednji vlasnik saznao detalje jezive optužnice, sve vredno iz aviona je uklonjeno i letelica je ostavljena da truli, napuštena i skrivena među drvećem", objasnio je autor ovog šokantnog snimka.

Autor: D.S.