VAŠINGTON STEŽE OBRUČ OKO HAVANE: Američki general se sastao sa kubanskom vojskom kod Gvantanama, Tramp ne isključuje VOJNU AKCIJU!

Šef Južne komande američke vojske general Fransis Donovan sastao se u petak sa visokim kubanskim vojnim zvaničnicima na rubu američke pomorske baze u zalivu Gvantanamo, dok predsednik SAD Donald Tramp vrši pritisak na Kubu i ne isključuje mogućnost vojne akcije.

Prema saopštenju američke vojske objavljenom na društvenoj mreži Iks (X), general Fransis Donovan održao je "kratak razgovor o pitanjima operativne bezbednosti" sa kubanskim generalom Robertom Legrom Sotolongom.

Kubansko Ministarstvo odbrane potvrdilo je sastanak na mreži Iks i ocenilo ga kao "pozitivan", navodeći da su dve strane razgovarale o "temama od interesa za obe strane", prenosi CBS.

Ovo je najnoviji sastanak na visokom nivou između Sjedinjenih Američkih Država i Kube, nakon poseta direktora CIA Džona Retklifa Havani pre dve nedelje i američkih diplomata Stejt departmenta prošlog meseca.

Kuba pred totalnim kolapsom zbog Trampovih pretnji



Ova ostrvska država se suočava sa ozbiljnom energetskom krizom, nakon što je Tramp zapretio uvođenjem carinskih tarifa svakoj zemlji koja izvozi naftu na Kubu, dok su Sjedinjene Američke Države dodatno pooštrile sankcije i pokrenule postupke protiv pojedinih bivših kubanskih zvaničnika.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Kuba mora da sprovede sveobuhvatne ekonomske i političke reforme, dok su američki zvaničnici ranije naveli da bi SAD mogle da prošire ekonomsku i bezbednosnu saradnju sa Havanom ukoliko dođe do "fundamentalnih promena" u toj zemlji.

Kubansko Ministarstvo odbrane potvrdilo je sastanak na mreži Iks i ocenilo ga kao "pozitivan", navodeći da su dve strane razgovarale o "temama od interesa za obe strane", prenosi CBS.

Ovo je najnoviji sastanak na visokom nivou između Sjedinjenih Američkih Država i Kube, nakon poseta direktora CIA Džona Retklifa Havani pre dve nedelje i američkih diplomata Stejt departmenta prošlog meseca.

Kuba pred totalnim kolapsom zbog Trampovih pretnji



Ova ostrvska država se suočava sa ozbiljnom energetskom krizom, nakon što je Tramp zapretio uvođenjem carinskih tarifa svakoj zemlji koja izvozi naftu na Kubu, dok su Sjedinjene Američke Države dodatno pooštrile sankcije i pokrenule postupke protiv pojedinih bivših kubanskih zvaničnika.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Kuba mora da sprovede sveobuhvatne ekonomske i političke reforme, dok su američki zvaničnici ranije naveli da bi SAD mogle da prošire ekonomsku i bezbednosnu saradnju sa Havanom ukoliko dođe do "fundamentalnih promena" u toj zemlji.

Autor: D.S.