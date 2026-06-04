Rute otvoreno ismejao Putina i uputio brutalno upozorenje ruskim vojnicima: 'Ostaviće vas u blatu da umrete'

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute iskoristio je obraćanje tokom Saveta NATO-Ukrajina da na do sada najoštriji način ismeje ruskog predsednika Vladimira Putina, ali i da uputi nesvakidašnje direktno i grafičko upozorenje građanima Rusije koji se suočavaju sa regrutacijom za front.

Umesto uobičajenih, uzdržanih diplomatskih fraza, šef Alijanse je upotrebio ogoljen i surov rečnik kako bi opisao realnost na ratištu.

Govoreći o strateškim uspesima ukrajinske vojske i promeni odnosa snaga na terenu, Rute je ironično prokomentarisao trenutnu poziciju Moskve i njenu nesposobnost da ostvari proklamovane ratne ciljeve.

„Ukrajina je sada toliko uspešna da Putin može da organizuje paradu za 9. maj samo uz zvanični dekret predsednika Zelenskog“, izjavio je Rute, aludirajući na tradicionalnu rusku vojnu paradu povodom Dana pobede koja je u proteklim godinama pretrpela ozbiljne izmene i redukcije zbog rata.

Nakon sarkastičnog osvrta na račun ruskog rukovodstva, generalni sekretar NATO-a se direktno obratio ruskoj javnosti i potencijalnim regrutima, pokušavajući da sruši propagandu Kremlja o uspehu specijalne vojne operacije. On je upozorio Ruse da ne dozvole da budu uvučeni u rat, naglašavajući da ih na prvoj liniji fronta ne čeka nikakva slava, već visoka verovatnoća stradanja uz potpunu nebrigu sopstvene komande.

„Postoji veoma velika verovatnoća da ćete biti ubijeni ili ranjeni. A ako budete ranjeni, najverovatnije će vas ostaviti da ležite u blatu i umrete. Kada govorimo o desetinama hiljada ruskih žrtava, to nije apstrakcija. Vi možete biti među njima“, poručio je Rute.

Ovakav istup šefa NATO-a signalizira jasnu promenu u informacionoj strategiji Zapada, gde se fokus pomera sa suvoparnog saopštavanja vojnih podataka na direktan psihološki pritisak prema ruskom javnom mnjenju. Opisujući sudbinu ranjenih vojnika koji ostaju napušteni na bojištu, Rute cilja na sve izraženije unutrašnje strahove u ruskom društvu koji se tiču mobilizacije i visokih gubitaka.

Sednica Saveta NATO-Ukrajina još jednom je potvrdila rešenost zapadnih saveznika da nastave sa punom vojnom i logističkom podrškom Kijevu. Ipak, ono što će ostati upamćeno sa ovog sastanka jeste Ruteova rešenost da diplomatske rukavice zameni brutalnim realizmom, šaljući jasnu poruku da Moskva više ne kontroliše ni narativ, a ni sudbinu sopstvenih vojnika na frontu.

