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Drama u svemiru: NASA izdala naređenje za HITNU EVAKUACIJU astronauta

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/NASA via AP ||

Astronautima na Međunarodnoj svemirskoj stanici američka svemirska agencija NASA je naredila da se sklone u svoje svemirske letelice i pripreme za potencijalnu evakuaciju u petak, dok ruska posada pokušava da popravi sve ozbiljnije curenje vazduha u svom delu orbitalne laboratorije, saopštila je NASA, a prenosi Rojters.

Četvoro astronauta misije Crew-12 na stanici – dva američka astronauta, jedan francuski astronaut i jedan ruski kosmonaut – dobili su naređenje od NASA-ine kontrole misije u ponedeljak u 13.04 po Griniču da uđu u svoju letelicu Crew Dragon, koja je spojena sa stanicom, i obuku svemirska odela u slučaju da curenje vazduha zahteva hitnu evakuaciju, izjavio je zvaničnik NASA.

NASA i ruska svemirska agencija Roskosmos, dva glavna operatera stanice, mesecima su raspravljali o uzrocima i potencijalnim popravkama manjih curenja vazduha u ruskom servisnom modulu „Zvezda“, ključnom delu laboratorije veličine fudbalskog terena.

Curenja vazduha su bila relativno mala poslednjih meseci, ali su u ponedeljak eskalirala sa 0,45 kilogama vazduha dnevno na skoro jedan kilogram, prema rečima visokog zvaničnika NASA koji je tražio da ostane anoniman.

Autor: S.M.

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