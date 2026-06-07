SKANDAL TRESE BALKAN! Ćerka Donalda Trampa gradi mega-luksuzni kompleks na zaštićenoj plaži u komšiluku: Narod na ulicama, leti perje zbog FLAMINGOSA!

Plan Ivanke Tramp, ćerke američkog predsednika, i njenog supruga Džareda Kušnera da izgrade ultra-luksuzni turistički kompleks u Albaniji izazvao je nezapamćen bes javnosti, masovne ulične proteste i hitnu istragu Specijalnog antikorupcijskog tužilaštva (SPAK), piše američki CNN.

Ivanka Tramp je ove nedelje u jednom američkom podkastu javno i sa oduševljenjem progovorila o svom najnovijem projektu, opisujući ga kao „neverovatno, prelepo privatno ostrvo od 1.400 hektara usred Mediterana“ i pet milja prelepe albanske obale gde planiraju hotele i rizorte.

Međutim, lokacije koje su "zarobile" pažnju Trampove ćerke nalaze se usred strogo zaštićenog prirodnog rezervata, što je pokrenulo lavinu ekoloških i političkih potresa.

Sukobi na ulicama i "ubijanje flamingosa"

Glavni grad Tirana ove nedelje je bio poprište masovnih demonstracija. Gnevni građani i ekolozi sukobili su se sa policijom ispred zgrade Vlade, noseći transparente sa porukama da „Albanija nije na prodaju“. Kao glavni simbol protesta korišćene su ružičaste makete flamingosa, čije je prirodno stanište direktno ugroženo ovim projektom.

Na ovim mestima Amerikanci prave carstvo za bogataše:

Ostrvo Sazan: Nenastanjeno ostrvo i bivša komunistička vojna baza gde su Ivanka i Džared, kako sami kažu, pre par godina plivali, šetali bosi i „ostali očarani“.

Plaža Piše Poro-Narta: Netaknuti pojas koji pripada zaštićenom pejzažu Vjosa-Narta. Ovo područje je dom za više od 200 vrsta ptica (uključujući pelikane i flamingose), morske kornjače i ugrožene sredozemne medvedice.

Ariel Bruner, direktor ekološke organizacije "BirdLife" za Evropu, izjavio je da su na terenu već uočeni bageri koji prekopavaju plažu i kamioni koji nasipaju šljunak, iako nigde nema tabli sa građevinskim dozvolama. Ekolozi tvrde da je šteta na peščanim dinama već nepopravljiva i da je gradnja blokirala vezu lagune sa morem, što uništava čitav lanac ishrane.

Edi Rama se pravda: "Nećemo liti beton na glavu flamingosima"

Dok narod besni, albanski premijer Edi Rama uporno brani ovaj projekat, koji predstavlja jednu od najvećih privatnih investicija u istoriji te zemlje. Na oštra pitanja medija, Rama tvrdi da zvanični projekat još ne postoji i da se tek radi studija o uticaju na životnu sredinu.

„Nije tačno da porodica američkog predsednika preuzima zaštićena područja gde će ubijati flamingose. Nećemo liti beton na glavu flamingosima, već ćemo dokazati da razvoj i priroda mogu da koegzistiraju“, izjavio je Rama.

Ipak, kritičari upozoravaju na ogroman sukob interesa, jer Kušner trenutno služi kao specijalni izaslanik svog tasta Donalda Trampa, a investiciju finansira njegov fond koji podržavaju suvereni fondovi Saudijske Arabije i Katara.

Skandalozni zakon skrojen za bogataše i rampa iz Brisela

Ulje na vatru dodala je i činjenica da je Albanija nedavno promenila zakon o zaštiti prirode tako da je u zaštićenim zonama sada eksplicitno dozvoljena gradnja „struktura izvrsnosti sa 5 ili više zvezdica“. Ekolozi ovaj potez nazivaju „jednim od najbrutalnijih i najsramnijih zakonskih tekstova u istoriji ekologije“.

Ova odluka ozbiljno je ugrozila i pregovore Albanije sa Evropskom unijom. Evropska komisija je oštro reagovala i izrazila zvaničnu zabrinutost, nakon čega je albansko Ministarstvo ekologije navodno obećalo da su građevinski radovi privremeno obustavljeni dok specijalno tužilaštvo (SPAK) vodi istragu koja prevazilazi same ekološke probleme.

Dok Ivanka Tramp poručuje da je projekat „zastrašujuće veliki“ ali da mu je „zajednica u srcu“, Albanci poručuju da neće dozvoliti da im jedno od poslednjih netaknutih močvarnih područja na Mediteranu preko noći postane betonirani grad za bogataše.

Autor: D.S.