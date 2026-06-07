ALARMANTNO! Kuba podelila oružje građanima i pozvala na OPŠTU MOBILIZACIJU: Tramp najavio šta sledi nakon Irana!

Alarmantni izveštaji koji stižu sa Kube podigli su na noge svetsku javnost. Vlada u Havani zvanično je pozvala narod na opštu mobilizaciju i hitnu odbranu zemlje, a prema izveštajima venecuelanskih medija, vlasti su već počele da dele oružje građanima kako bi se pripremili za neposrednu vojnu invaziju!

Bauk američke vojne intervencije visi nad Kubom već mesecima, a hitno pokretanje vladinih planova za vanredne situacije izazvalo je duboku zabrinutost i napetost među stanovnicima ovog ostrva.

Rubio poručio: "Kuba je propala država na ivici kolapsa!"

Ove radikalne akcije kubanskih vlasti usledile su nakon niza oštrih i uznemirujućih izjava zvaničnika američke administracije. Posebno ogorčenje Havane izazvale su reči američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji je izneo nikad oštriji stav Vašingtona:

"Zaista ne verujem da će ovaj sistem biti sposoban za reformu dok novi ljudi ne preuzmu vlast ili dok ne prevlada novi stav. Propala država, prijateljska prema našim neprijateljima, koja se nalazi na svega 90 milja od naših obala, predstavlja direktnu pretnju", izjavio je Rubio, optužujući Kubu za podršku "radikalno levičarskom terorizmu" i destabilizaciju proameričkih vlada.

Ulje na vatru dolio je i predsednik Donald Tramp, koji je u razgovoru sa novinarima kratko i jasno poručio da su oči Bele kuće uprte u ovo ostrvo:

"Bavićemo se Kubom kada završimo sa Iranom", odbrusio je Tramp.

Pentagon već raspoređuje trupe, građane pitaju za logistiku u ratno vreme

Da situacija nije nimalo bezazlena potvrđuju i zapadni mediji. Kako izveštava Politiko, Pentagon već mesecima unazad aktivno raspoređuje trupe i teško naoružanje na pozicije sa kojih bi SAD mogle da pokrenu munjeviti napad na Kubu.

Dopisnik CNN-a Patrik Opman izvestio je za Blumberg o jezivoj atmosferi u Havani, ističući da se administratori vladinih zgrada već uveliko konsultuju sa zaposlenima i stanovnicima o logistici u ratno vreme.

"U vladinoj zgradi gde se nalaze naše glavne kancelarije, jedan od administratora nam je prišao i hladnokrvno nas pitao da li će nam biti potrebna kancelarija tokom same invazije", preneo je Opman.

Među običnim stanovništvom preovladava teška atmosfera koja oscilira između duboke anksioznosti i potpunog umora od višedecenijskih tenzija. Građani Kube, suočeni sa pretnjom novog rata na pragovima svojih domova, pozivaju na prekid eskalacije i poručuju da "jednostavno žele da se ovo jednom za svagda završi, na ovaj ili onaj način".

Autor: D.S.