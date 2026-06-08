EUvsDisinfo: Kako Kremlj hibridnim operacijama i lažnim „drugim frontovima“ targetira izbore u Jermeniji

Jedna od najprepoznatljivijih tema u narativima Kremlja tokom stranih izbornih ciklusa jeste tvrdnja da su demokratski ishodi legitimni isključivo onda kada su potpuno usklađeni sa interesima i željama Moskve.

Evropska platforma za borbu protiv dezinformacija „EUvsDisinfo“ objavila je detaljnu analizu najnovijih hibridnih operacija i kampanja stranog uplitanja i manipulacije informacijama (FIMI) koje su direktno usmerene na jermensko biračko telo. Kako bi izazvali strah i nesigurnost među građanima Jermenije, nalozi na društvenim mrežama koji emituju sadržaj na ruskom jeziku naglo su pojačali plasiranje opasnih geopolitičkih teorija zavere. Glavna teza ove operacije jeste lažna tvrdnja da Evropska unija namerava da beskrupulozno iskoristi Jermeniju kao piona i preko njene teritorije otvori „drugi front“ protiv Ruske Federacije.

Istovremeno se sprovodi i paralelna, visoko koordinisana kampanja koja ima potpuno drugačiju metu. Jermenski digitalni prostor preplavljen je lažnim vestima da Severnoatlantski savez (NATO) planira da pretvori Jermeniju u „drugi front“ usmeren protiv susednog Irana.

Ove kontradiktorne, ali podjednako zapaljive tvrdnje osmišljene su sa jasnim ciljem da izoluju Jerevan od zapadnih partnera i predstave evrointegracije kao direktnu pretnju po nacionalnu bezbednost.U okviru istog propagandnog talasa, mediji i portali bliski Kremlju lansirali su bizarnu i očigledno neverovatnu vest o navodnim tajnim dogovorima jermenskih vlasti sa Briselom. Prema tim tvrdnjama, premijer Nikol Pašinjan je sklopio tajni sporazum sa Evropskom unijom prema kojem se Jermenija obavezala da uveze čak dvesta pedeset hiljada migranata.

U skladu sa decenijama uspostavljenom praksom kremaljske propagande, za ovu radikalnu tvrdnju javnosti nije ponuđen apsolutno nijedan materijalni dokaz, niti relevantan izvor informacija.

Taktika psihološke projekcije: Dok ruski državni aparati i mediji neprekidno i agresivno optužuju zapadne zemlje za „mešanje u unutrašnje stvari Jermenije“, pro-kremaljski kanali istovremeno sprovode masovne operacije političkog uticaja sa namerom da direktno manipulišu jermenskim biračima. Optuživanje drugih za sopstvene postupke ostaje jedna od najdoslednijih i najčešće korišćenih taktičkih metoda u arsenalu Moskve.

Autor: A.A.