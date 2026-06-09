MILIONI NA RAČUNU, VILA, STAN Konačno objavljena imovinska karta Petera Mađara

Imovinska karta mađarskog premijera Petera Mađara objavljena je u ponedeljak uveče na zvaničnom sajtu parlamenta, a iz dokumenta se vidi da tokom proteklog perioda nije stekao nove nekretnine niti prijavio dugovanja.

Prema podacima iz imovinske deklaracije, čiji je datum podnošenja naveden kao 9. maj, odnosno dan konstitutivne sednice novog parlamenta, Mađar i dalje poseduje kuću od 216 kvadratnih metara u 12. budimpeštanskom okrugu. Na njegovo ime vode se i stan od 49 kvadrata, garaža u istom delu grada, kao i neizgrađeno zemljište u mestu Balatonhenje.

Kada je reč o vozilima, nije bilo promena u odnosu na prethodnu prijavu. Mađar je prijavio da poseduje automobil "Volvo XC60", dok kao službeno vozilo koristi plavu "Škodu Superb", koja je više puta viđena tokom njegovih putovanja širom zemlje. U pokretnoj imovini naveo je i klavir marke "Jamaha", kao i dve umetničke slike.

Najveći deo njegove imovine odnosi se na štednju i ulaganja u hartije od vrednosti. U deklaraciji je naveo 10 miliona forinti (28.200 evra) u fondu "Accorde Abacus Absolute Return Fund", 15 miliona forinti (42.300 evra) u "OTP Premium Investment Certificates", kao i dodatnih 10 miliona forinti (28.200) u "OTP Optima Capital Guaranteed Investment Certificates".

Pored toga, poseduje po 35.000 evra u fondovima "OTP Euro Short Bond Fund" i "Hold 2000 Open-Ended Mixed Securities Fund", kao i jednu akciju kompanije 4iG.

Mađar je prijavio i pet miliona forinti gotovine (14.100 evra) , 2,3 miliona forinti (6.500 evra) na bankovnim računima, kao i 54.000 evra u devizama.

U objavljenoj imovinskoj karti nije naveo nikakve kredite, zajmove niti druga dugovanja.

