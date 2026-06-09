SVET U STRAHU OD SMRTONOSNE POŠASTI: Više od 100 mrtvih za manje od mesec dana! Pojavio se JEZIV SOJ ebole za koji NEMA VAKCINE NI LEKA!

Više od 100 osoba umrlo je od ebole u istočnom delu Demokratske Republike Kongo (DRK) od proglašenja epidemije 15. maja, saopštile su tamošnje vlasti, prenosi danas Asošijeted pres.

Prema poslednjem izveštaju, potvrđeno je 550 slučajeva oboljevanja, od kojih je 101 osoba preminula, a tek 19 se oporavilo. Epidemija je najviše zahvatila provinciju Ituri, u kojoj je više od 90 odsto slučajeva, ali se virus već opasno proširio i na Severni Kivu, Južni Kivu, kao i preko granice u susednu Ugandu.

Ono što najviše brine svetsku javnost jeste činjenica da je reč o retkom obliku virusa Bundibudžo (Bundibugyo), za koji, za razliku od uobičajenog Zairskog soja ebole, trenutno ne postoji odobrena vakcina niti adekvatno lečenje.

Stručnjaci upozoravaju da je stvaran broj zaraženih verovatno mnogo veći jer je epidemija kasno otkrivena, a odgovor na nju na terenu je izuzetno otežan. Nezadovoljni meštani su više puta napadali zdravstvene radnike, dok stalni oružani sukobi sa pobunjeničkim grupama onemogućavaju pristup najugroženijim područjima.

"Sukobi ograničavaju pristup, ometaju nadzor i povećavaju rizik od neotkrivenog širenja bolesti", hitno je saopštila Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

Zdravstveni radnici na prvoj liniji fronta protiv opasne zaraze rade sa minimalnim platama i bez ikakvog odmora, dok brutalni napadi na njih dodatno otežavaju borbu protiv epidemije u regionu koji već godinama potresaju sukobi brojnih pobunjeničkih grupa.

Autor: D.S.