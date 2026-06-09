ALARM SVETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE: Epidemija ebole se neprimetno širila nedeljama, besni građani napadaju lekarske timove!

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da su napori za praćenje kontakata u cilju suzbijanja opasne epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo poboljšani, ali da situacija i dalje izmiče kontroli i ostaje daleko ispod postavljenog cilja.

Prema najnovijim, dramatičnim podacima SZO, do sada je potvrđeno 550 slučajeva ebole, uključujući 101 smrtni ishod, dok se još 94 slučaja vode kao sumnjiva. Zvaničnici upozoravaju da se opasni soj virusa pod nazivom "Bundibugjo" neprimetno širio nedeljama pre nego što je zvanično prijavljen 15. maja, što je dodatno zakomplikovalo napore da se zaraza stavi pod kontrolu.

Napadi na terenu i nepoverenje građana

Glavni problem sa kojim se zdravstveni radnici suočavaju na terenu jeste ogromno nepoverenje i otpor lokalnog stanovništva. Zabeleženi su i brutalni napadi na pogrebne timove i centre za lečenje.

Poslednji u nizu incidenata dogodio se u nedelju u gradu Bunija, kada je napadnut pogrebni tim. Tom prilikom dve osobe su teško povređene, dok su dva vozila potpuno oštećena, prenosi Rojters.

– Dostigli smo praćenje 62 odsto kontakata, ali je naš cilj 90 do 95 odsto. To jeste spor i stabilan napredak, ali nismo stigli tamo gde želimo da budemo – izjavio je Abdi Mahamud iz SZO. On je istakao da je od presudnog značaja da zdravstveni radnici izgrade poverenje na terenu kako bi identifikovali zaražene.

Negde se prati sve, a u pojedinim zonama – nula!

Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti saopštili su odvojeno da je praćenje kontakata izuzetno neujednačeno i alarmantno. Dok je u Buniji dostignuto 78 odsto uspešnosti, u pojedinim zdravstvenim zonama taj procenat iznosi čistih nula odsto, što ostavlja ogroman prostor za dalje, nekontrolisano širenje smrtonosnog virusa.

Lekari se nadaju da će sa povećanim brojem radnika u zajednici uspeti da podignu procente i suzbiju epidemiju u narednim nedeljama.



Autor: D.S.